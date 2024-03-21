У Хмельницькому повідомили про замінування одного із закладів вищої освіти

У Хмельницькому, ймовірно, замінували один із закладів вищої освіти. Відповідне повідомлення надійшло до поліції зранку 21 березня.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

За її словами, на місці події працюють усі відповідні служби, які обстежують приміщення. Студентів, викладачів та інших працівників навчального закладу евакуювали.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції зазначила, станом на 17:00 21 березня за результатами перевірки факт замінування закладу вищої освіти не підтвердився.

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