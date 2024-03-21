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"5 тепловізорів зібрали. Ми — одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
ВОЛОНТЕРИРегіони

"5 тепловізорів зібрали. Ми — одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко

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Оксана Зіненко педагогиня з Сум. З 2014 року почала займатися волонтерством. Разом з учнями збирали посилки бійцям, малювали малюнки та виготовляли обереги. Напрямки роботи розширили на початку повномасштабної війни.

"5 тепловізорів зібрали. Ми, як одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
Волонтерка Оксана Зіненко з військовими. Фото: Оксана Зіненко

"Ми почали плести сітки, допомагати військовим. Але основний напрямок у нашому закладі був, коли ми почали допомагати нашим випускникам і батькам, які захищають нашу державу. Ми вже з батьками та громадськістю в місті Суми 5 тепловізорів зібрали. Гріє душу тоді, коли телефонує випускник із прикордоння і дякує, бо обідом ми віддали тепловізор, а ввечері вони вже спіймали ДРГ", — розповідає Оксана Зіненко.

"5 тепловізорів зібрали. Ми, як одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
Пакунки для військових від волонтерки Оксани Зіненко. Фото: Оксана Зіненко

За словами волонтерки, за будь-якої погоди, двічі, а іноді й тричі на тиждень везуть гуманітарну допомогу для евакуйованих на прикордоння.

"5 тепловізорів зібрали. Ми, як одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
Волонтерка Оксана Зіненко з військовим. Фото: Оксана Зіненко

"На прикордонні ми дуже часто — це Білопільська громада, Краснопільська. Сьогодні ми були в Охтирській громаді. Розпочали ми допомогу захисникам, зараз допомагаємо всім, хто звертається за допомогою. Дивлячись, що нашу Сумщину розбивають і нашим людям потрібна допомога, ми почали евакуйованим людям ще допомагати. Збираємо речі, харчові продукти, ліки, — додає Оксана.

"5 тепловізорів зібрали. Ми — одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
Оксана Зіненко з командою. Фото: Оксана Зіненко
"Я розмовляла вчора з однією переселенкою з Великої Писарівки, її дитина навчається у нас у закладі, вона сказала: "Оксано Леонідівно, дякую. Ми одна сім’я".
"5 тепловізорів зібрали. Ми — одна сім’я". Історія сумської волонтерки Оксани Зіненко
Допомога від команди Оксани Зіненко. Фото: Оксана Зіненко

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