Оксана Зіненко педагогиня з Сум. З 2014 року почала займатися волонтерством. Разом з учнями збирали посилки бійцям, малювали малюнки та виготовляли обереги. Напрямки роботи розширили на початку повномасштабної війни.

Волонтерка Оксана Зіненко з військовими. Фото: Оксана Зіненко

"Ми почали плести сітки, допомагати військовим. Але основний напрямок у нашому закладі був, коли ми почали допомагати нашим випускникам і батькам, які захищають нашу державу. Ми вже з батьками та громадськістю в місті Суми 5 тепловізорів зібрали. Гріє душу тоді, коли телефонує випускник із прикордоння і дякує, бо обідом ми віддали тепловізор, а ввечері вони вже спіймали ДРГ", — розповідає Оксана Зіненко.

Пакунки для військових від волонтерки Оксани Зіненко. Фото: Оксана Зіненко

За словами волонтерки, за будь-якої погоди, двічі, а іноді й тричі на тиждень везуть гуманітарну допомогу для евакуйованих на прикордоння.

Волонтерка Оксана Зіненко з військовим. Фото: Оксана Зіненко

"На прикордонні ми дуже часто — це Білопільська громада, Краснопільська. Сьогодні ми були в Охтирській громаді. Розпочали ми допомогу захисникам, зараз допомагаємо всім, хто звертається за допомогою. Дивлячись, що нашу Сумщину розбивають і нашим людям потрібна допомога, ми почали евакуйованим людям ще допомагати. Збираємо речі, харчові продукти, ліки, — додає Оксана.

Оксана Зіненко з командою. Фото: Оксана Зіненко

"Я розмовляла вчора з однією переселенкою з Великої Писарівки, її дитина навчається у нас у закладі, вона сказала: "Оксано Леонідівно, дякую. Ми одна сім’я".

Допомога від команди Оксани Зіненко. Фото: Оксана Зіненко

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram