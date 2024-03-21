Комітет ВРУ погодив перейменування семи сіл на Полтавщині: перелік

У Полтавській області мають перейменувати сім населених пунктів. Таке рішення підтримали на засіданні профільного комітету Верховної Ради України.

Питання розглянули представники Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня. Села на Полтавщині, які вирішили перейменувати, розташовані у трьох районах. Таку інформацію на своїй Facebook-сторінці оприлюднив перший заступник голови Комітету Роман Лозинський. Це роблять у рамках декомунізації та деімперіалізації.

Йдеться про такі населені пункти:

"Дуже важливо "вичищати" нашу країну від імперських, російських, радянських наративів, назв і всього цього, що нам нав’язували сотні років. Це історичне рішення, тому що впродовж довгих років незалежності ті чи інші сили лобіювали "давайте залишимо все, як є, не на часі". Вже незабаром очікуємо на фінальне рішення, остаточне рішення, яке буде приймати Верховна Рада у залі засідань необхідними для цього 226 голосів", ― сказав у відео Роман Лозинський.

За його даними, на засіданні загалом підтримали перейменування 109 населених пунктів України. Із них 104 села та селища, а також п’ять міст.

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