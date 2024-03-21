На Вінниччині з'явився ще один "Дія.Центр"

На Вінниччині розпочав роботу п‘ятий "Дія.Центр". Такий статус отримав ЦНАП Тростянецької селищної громади, який працює з 2021 року.

Минулого року там надали мешканцям громади майже 13 тисяч адміністративних послуг, повідомили на Facebook-сторінці Вінницької ОВА.

"ЦНАП Тростянецької селищної громади повністю відповідає всім принципам, які задекларовані Міністерством цифрової трансформації, для отримання нового статусу. Це місце, де громадяни за один візит зможуть отримати кілька послуг. Якісно та швидко у комфортних умовах для кожного відвідувача", – зазначив заступник очільника ОВА Андрій Кавунець.

Наразі у Тростянецькому "Дія.Центрі" надають 237 видів адміністративних послуг. Зокрема, щодо реєстрації місця проживання, реєстрації речових прав та бізнесу, земельних відносин, соціальних послуг, питань опіки та піклування, послуг Держгеокадастру, паспортної системи, питань місцевого значення, надання дозвільних документів та ін.

Дитячий куточок "Дія.Центру" Тростянецької селищної громади. Фото: Вінницька ОВА

У приміщенні "Дія.Центру" забезпечено безбар’єрний доступ для маломобільних груп населення, розміщено відповідні інформаційні таблички шрифтом Брайля для людей із порушенням зору, облаштовано санітарну кімнату для осіб з обмеженими можливостями. Крім цього, створено комфортну зону очікування, місце для самообслуговування та дитячий куточок.

"Є лише дві громади, в яких досі немає ЦНАПів. Сподіваюся, що цьогоріч ситуація зміниться і ми зосередимося на другому етапі – розвитку мережі Дія.Центрів для покращення якості надання адміністративних послуг", – сказав Андрій Кавунець.

Дія.Центри також функціонують у Жмеринській, Козятинській, Теплицькій та Чернівецькій громадах.