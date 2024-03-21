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Військового зі Львівщини посмертно нагородили орденом "За мужність"
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Військового зі Львівщини посмертно нагородили орденом "За мужність"

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Орден "За мужність" Степана Соловія
Орден "За мужність" Степана Соловія. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня жителя села Великий Любінь Львівського району Степана Соловія.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

З початком повномасштабного вторгнення Степан воював у складі 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 18 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Іванівське Донецької області. Військовослужбовцю було 30 років.

Також Степана Соловія посмертно нагородили почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ.

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