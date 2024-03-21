Військового зі Львівщини посмертно нагородили орденом "За мужність"

Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня жителя села Великий Любінь Львівського району Степана Соловія.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
З початком повномасштабного вторгнення Степан воював у складі 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 18 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Іванівське Донецької області. Військовослужбовцю було 30 років.
Також Степана Соловія посмертно нагородили почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ.
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