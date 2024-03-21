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Шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по підприємствах: у Запоріжжі СБУ затримала студентку–агентку ФСБ
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Шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по підприємствах: у Запоріжжі СБУ затримала студентку–агентку ФСБ

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Корегувала удари по Запоріжжю
Підозрювана в держраді. Фото: СБУ

У Запоріжжі Служба безпеки затримала студентку місцевого університету, яка, за даними слідства, намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах, задіяних в оборонно-промисловому комплексі.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, 19-річну студентку дистанційно завербовала російська спецслужба через її хрещену – колаборантку, яка обіймає посаду в окупаційній адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області:

"Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі і приймала "звіти" про виконані завдання".
Шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по підприємствах: у Запоріжжі СБУ затримала студентку–агентку ФСБ
Листування підозрюваної з кураторами. Фото: СБУ

Підозрювана шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби, а також намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України:

"Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості. Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів".

Також вона використовувала своїх друзів та одногрупників: розпитувала потрібну їй інформацію.

Шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по підприємствах: у Запоріжжі СБУ затримала студентку–агентку ФСБ
Листування підозрюваної з кураторами. Фото: СБУ

За її наведенням росіяни планували завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.

Служба безпеки затримала російську агентку під час збирання розвідувальної інформації.

Шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по підприємствах: у Запоріжжі СБУ затримала студентку–агентку ФСБ
Підозрювана в держзраді. Фото: СБУ

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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