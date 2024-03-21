Вранці 21 березня жителі Івано-Франківська відчули незвичний запах у повітрі в різних районах міста. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб проводять перевірку.

Про це у коментарі Суспільному розповів начальник управління з надзвичайних ситуацій міськради Ігор Влізло.

"До служби оперативного реагування 15-80 надійшло повідомлення, що в деяких частинах міста є запахи. Санепідемстанція формує бригаду, виїжджають на місце, беруть проби повітря", — каже Ігор Влізло.

У коментарі Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович повідомила, що рятувальники зареєстрували одне звернення щодо невідомого запаху в місті.

"Наше відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту виїхало на місце (район вулиці Грушевського – ред.) на перевірку ", — каже Христина Перцович.

Начальник управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимир Стебницький розповів, що, провівши перевірку, рятувальники не виявили шкідливих речовин.

"У результаті проведених замірів перевищення концентрації небезпечних речовин у повітрі не виявлено, показники не перевищують порогових значень", — повідомили на Facebook-сторінці ДСНС в області.

Станом на 10:00 21 березня 2024 року індекс якості атмосферного повітря в Івано-Франківську становив 84. Згідно зі шкалою AQHI — це помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Дані оприлюднили на сайті системи екологічного моніторингу SaveEcoBot.

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Руслан Савчук повідомив на Facebook-сторінці, що фахівці провели дослідження повітря в центральній частині міста та в промисловій зоні щодо наявності оксиду вуглецю, діоксид азоту, ангідриду сірчистого.

"Ці всі показники фіксуються в межах гранично допустимої концентрації. Окрім того, дослідження відібраних проб повітря на наявність аміаку та формальдегіду проведуть у лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб. Продовжуємо заміри в інших частинах міста", — написав Савчук.

Увечері 21 березня голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що повітря у місті — в нормі.

"Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб завершив перевірку. Небезпечних речовин у повітрі не виявлено", — написав Марцінків.

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