Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський нагородили сержанта Олександра Люлюк з Хмельниччини заохочувальною відзнакою. Йому вручили медаль "Золотий тризуб".

Про це Суспільне Хмельницький розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Хмельницької ОВА Інна Михайлова.

За її словами, Олександр Люлюк родом з села Топори, що на Хмельниччині. З 2022 року проходить військову службу у складі окремого штурмового батальйону окремої механізованої бригади.

Заохочувальну відзнаку Олександру Люлюку з Хмельниччини вручили Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський, березень 2024. Інна Михайлова

"Під керівництвом сержанта Олександра Люлюка підрозділ, в якому служить, за весь час перебування в зоні бойових дій виявив і знищив дуже багато ворожих цілей. На Авдіївському напрямку під час масованого обстрілу українських позицій за допомогою розвідувальної інформації вдалося визначити, де розміщенні ворожі укриття. Завдяки майстерності сержанта було знищено дві протитанкові керовані ракети й станковий протитанковий гранатомет", — розповіла Інна Михайлова.

Директорка Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Хмельницької ОВА зазначила, під час виконання іншого бойового завдання Олександр Люлюк знищив російський танк.

"Одного разу, коли противник вів наступальні дії в напрямку позицій ЗСУ, то штурм проводив з використанням бронетехніки. Олександр Люлюк виявив танк і спрямував на нього дрон-камікадзе. Цього ж дня під керівництвом сержанта вдалось знищити велику групу ворожої піхоти", — пояснила Інна Михайлова.

За її словами, Олександр Люлюк брав участь у бойових діях на території Донецької й Запорізької областей.

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