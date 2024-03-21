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Кав'ярні, ремонт автомобілів та виробництво меблів: Вінниччина в п'ятірці регіонів за кількістю виданих мікрогрантів
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Кав'ярні, ремонт автомобілів та виробництво меблів: Вінниччина в п'ятірці регіонів за кількістю виданих мікрогрантів

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Переселенці із Харкова відновили виробництво сиру та морозива у Вінниці
Переселенці із Харкова відновили виробництво сиру та морозива у Вінниці. Суспільне Вінниця

Вінниччина увійшла в п’ятірку регіонів з найбільшою кількістю виданих мікрогрантів за урядовою програмою "Власна справа" та грантів для ветеранів на започаткування і розвиток бізнесу.

З початку 2024 року в регіоні вже ухвалено 104 позитивних рішення, за якими переможці отримають 25,2 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Серед отримувачів – 7 юридичних осіб, 76 ФОПів та 20 осіб, які планують стати підприємцями. Також мікрогранти отримають п’ять заявників із числа ВПО", — зазначив Сергій Борзов.

Схвалені бізнес-проєкти передбачають створення 205 нових робочих місць. Серед напрямків підприємництва: оптова та роздрібна торгівля, надання послуг, відкриття кав'ярень, виробництво меблів, ремонт та обслуговування автотранспорту.

"Вже цього року отримали гранти на власну справу 16 заявників з числа учасників бойових дійна на загальну суму 7,7 млн гривень. Створено 33 нових робочих місця. Зауважу, що заяву на отримання грантів можуть подавати як самі учасники бойових дій, так і члени сімей військовослужбовців", — написав голова ОВА.

Подати заяву на отримання грантів за урядовим проєктом "єРобота", зокрема, і за програмою "Грант для ветеранів", можна через портал Дія.

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