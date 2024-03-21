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Спортсменка з Одеси завоювала "бронзу" з кульової стрільби
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Спортсменка з Одеси завоювала "бронзу" з кульової стрільби

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Одеська спортсменка Крістіна Остапенко
Одеська спортсменка Крістіна Остапенко. Фото: відділення НОК в Одеській області

Одеська спортсменка Крістіна Остапенко завоювала бронзову медаль на міжнародному турнірі "Grand Prix Wrocławia & Dolnego Śląska" 2024" з кульової стрільби, який відбувся у Вроцлаві.

Про це повідомили в пресслужбі відділення НОКНаціональний олімпійський комітет в Одеській області.

18-річна вихованка обласної ДЮСШДитячо-юнацька спортивна школа. стрільби Крістіна Остапенко завоювала нагороду у міксті Мікст — змагання між командами, до складу кожної з яких входять чоловіки й жінки.Мікст поширений у видах спорту, де є парні змагання.разом із Сергієм Кулішем із Черкас. Як зазначили в пресслужбі, цей турнір був етапом підготовки збірної України до світового олімпійського відбору.

У кваліфікації Крістіна з Сергієм Кулішем посіла четверте місце, набравши 626, 3 очка: у Крістіни — 312, 5, у Сергія — 313, 8.

В особистому турнірі у стрільбі з пневматичної гвинтівки Крістіна Остапенко посіла шосте місце (167,4). У кваліфікації вона замкнула вісімку (626,8).

Наступним турніром для спортсменки стане світовий олімпійський відбір, де вона боротиметься за ліцензії у двох видах стрільби — пневматичній гвинтівці й малокаліберній. Він відбудеться в Ріо-де-Жанейро з 11 по 20 квітня.

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