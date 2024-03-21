Житомирянка Валерія Грантіна перемогла у конкурсі на краще ім'я для іграшкового пінгвіна — талісмана перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій.
Про це повідомив Житомирський обласний центр з гідрометеорології. У повідомленні йдеться, що 11 березня 2024 року на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та Українська антарктична експедиція. Разом із вченими туди відправився іграшковий пінгвін.
"Він — справжній талісман перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій. На офіційних сторінках Національного антарктичного наукового центру України відбувався конкурс, аби обрати ім'я для пінгвіна-мандрівника. Учасники конкурсу запропонували близько 200 варіантів", — йдеться у повідомленні.
Житомирський обласний центр з гідрометеорології теж долучився до участі у конкурсі.
"Наш відділ гідрометзабезпечення, який безпосередньо пов'язаний з рослинництвом, вирішив внести свою пропозицію з іменем "Чорнобривчик", адже квіти чорнобривці — один із символів України. Дивлячись на пінгвінчика з його помаранчевими щічками, це ім'я, дійсно, йому пасує", — повідомили у Житомирському гідрометцентрі.
"Багато дописувачів пропонували імена, пов'язані з назвою антарктичної станції, криголама чи мультфільмом "Пінгвіни Мадагаскару". Також серед ідей були: Сержант Льодяник, Циклончик, Бізя (біологічна зброя) чи Антон (від літака "Мрія")", — розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
До трійки найкращих увійшли:
- Нуку (Наукова Україна);
- Чорнобривчик (через помаранчеві щічки);
- Ноа (від "Ноосфера" чи "Ной").
Після консультацій з полярниками обрали ім'я Чорнобривчик. Авторка цього варіанту — житомирянка Валерія Грантіна. Вона отримала у подарунок набір полярних листівок.
"Я спостерігаю за мандрівкою цього талісмана. Коли оголосили конкурс, щоб придумати йому ім'я, то вирішила теж долучитися. Читала коментарі людей і вирішила, що він буде Чорнобривчиком, тому що чорнобривці — це символ України. Про них всі знають, вони асоціюються тільки з Україною. Немає, напевно, в Україні такої хати в селі, біля якої не було б чорнобривців. А у пінгвінчика такі щічки гарненькі, помаранчеві. Написала свій варіант, виграла. Це було так неочікувано і приємно", — розповіла у коментарі Суспільному Валерія Грантіна.
За її словами, пізніше ще будуть розігрувати цього пінгвіна за донати.
"І я також буду брати в цьому участь. Чорнобривчик повернеться до нас в Україну назад, коли будуть повертатися учасники 28-ої антарктичної експедиції", — повідомила Валерія.
"А тим часом Чорнобривчик на борту "Ноосфери" промандрував крізь протоку Дрейка. На щастя, це найбурхливіше місце на планеті досить спокійне зараз. Пінгвінчик уже подолав тривалий шлях автобусом з України до Польщі, літаками — з Варшави через Париж та Сантьяго до Пунта-Аренаса. До станції вже лишається менше 180 кілометрів", — повідомили в Instagram Національного антарктичного наукового центру.
Шлях Чорнобривчика там викладають у сторіз. Усі вони зібрані в хайлайті "Пригоди пінгвіна".
Раніше Суспільне повідомляло, що метеорологиня із Житомира у складі нової української експедиції вирушила в Антарктику.
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