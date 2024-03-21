Житомирянка Валерія Грантіна перемогла у конкурсі на краще ім'я для іграшкового пінгвіна — талісмана перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій.

Про це повідомив Житомирський обласний центр з гідрометеорології. У повідомленні йдеться, що 11 березня 2024 року на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та Українська антарктична експедиція. Разом із вченими туди відправився іграшковий пінгвін.

"Він — справжній талісман перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій. На офіційних сторінках Національного антарктичного наукового центру України відбувався конкурс, аби обрати ім'я для пінгвіна-мандрівника. Учасники конкурсу запропонували близько 200 варіантів", — йдеться у повідомленні.

Пінгвін-талісман на борту "Ноосфери" мандрує на станцію "Академік Вернадський", березень 2024 року. Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології теж долучився до участі у конкурсі.

"Наш відділ гідрометзабезпечення, який безпосередньо пов'язаний з рослинництвом, вирішив внести свою пропозицію з іменем "Чорнобривчик", адже квіти чорнобривці — один із символів України. Дивлячись на пінгвінчика з його помаранчевими щічками, це ім'я, дійсно, йому пасує", — повідомили у Житомирському гідрометцентрі.

"Багато дописувачів пропонували імена, пов'язані з назвою антарктичної станції, криголама чи мультфільмом "Пінгвіни Мадагаскару". Також серед ідей були: Сержант Льодяник, Циклончик, Бізя (біологічна зброя) чи Антон (від літака "Мрія")", — розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

До трійки найкращих увійшли:

Нуку (Наукова Україна);

Чорнобривчик (через помаранчеві щічки);

Ноа (від "Ноосфера" чи "Ной").

Шлях пінгвіна викладають у сторіз, березень 2024 року. Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Після консультацій з полярниками обрали ім'я Чорнобривчик. Авторка цього варіанту — житомирянка Валерія Грантіна. Вона отримала у подарунок набір полярних листівок.

"Я спостерігаю за мандрівкою цього талісмана. Коли оголосили конкурс, щоб придумати йому ім'я, то вирішила теж долучитися. Читала коментарі людей і вирішила, що він буде Чорнобривчиком, тому що чорнобривці — це символ України. Про них всі знають, вони асоціюються тільки з Україною. Немає, напевно, в Україні такої хати в селі, біля якої не було б чорнобривців. А у пінгвінчика такі щічки гарненькі, помаранчеві. Написала свій варіант, виграла. Це було так неочікувано і приємно", — розповіла у коментарі Суспільному Валерія Грантіна.

Талісману перезмінки 28-ї та 29-ї антарктичних експедицій обрали ім'я Чорнобривчик, березень 2024 року. Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Валерія Грантіна працює у Житомирському гідрометцентрі у відділі гідрометзабезпечення, який пов'язаний з рослинництвом. Фото надала Валерія Грантіна

За її словами, пізніше ще будуть розігрувати цього пінгвіна за донати.

"І я також буду брати в цьому участь. Чорнобривчик повернеться до нас в Україну назад, коли будуть повертатися учасники 28-ої антарктичної експедиції", — повідомила Валерія.

Набір полярних листівок, які отримала у подарунок Валерія Грантіна, березень 2024 року. Фото надала Валерія Грантіна

"А тим часом Чорнобривчик на борту "Ноосфери" промандрував крізь протоку Дрейка. На щастя, це найбурхливіше місце на планеті досить спокійне зараз. Пінгвінчик уже подолав тривалий шлях автобусом з України до Польщі, літаками — з Варшави через Париж та Сантьяго до Пунта-Аренаса. До станції вже лишається менше 180 кілометрів", — повідомили в Instagram Національного антарктичного наукового центру.

Шлях Чорнобривчика там викладають у сторіз. Усі вони зібрані в хайлайті "Пригоди пінгвіна".

Раніше Суспільне повідомляло, що метеорологиня із Житомира у складі нової української експедиції вирушила в Антарктику.

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