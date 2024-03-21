На Рівненщині автомобіль збив пішохода. Чоловік загинув на місці

На Рівненщині водій автомобіля збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм 50-річний чоловік загинув.

Про це 21 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

За її інформацією, ДТП сталася 20 березня о 19:10 на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів у селі Нова Любомирка.

"Слідчий встановив, що 69-річний житель села Біла Криниця, водій автомобіля Skoda Octavia, допустив наїзд на 50-річного пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Пішохід, житель села Друхів колишнього Березнівського району, від отриманих травм загинув на місці", — розповіла Катерина Загурська.

Вона зазначила, що, відповідно до огляду, водій був тверезий. Автомобіль із механічними пошкодженнями вилучили.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років або без такого.

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