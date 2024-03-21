На Закарпатті судитимуть двох колишніх депутатів та директора підприємства

На Закарпатті двох колишніх депутатів Хустської міської ради та директора підрядного товариства судитимуть за підозрою у заволодінні майже 6,4 мільйонами гривень з бюджету Ужгорода на ремонті опалення у школах.

Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, один із чинних на той момент депутатів міськради — кінцевий бенефіціарний власник будівельного товариства — організував схему незаконного заволодіння бюджетними грошима громади Ужгорода. До справи залучив керівника підконтрольної підрядної організації, а як пособника — ще одного депутата.

"У липні-жовтні 2023 року товариство проводило капітальний ремонт систем опалення у двох школах Ужгорода. При цьому обвинувачені, домовившись між собою, внесли до офіційних документів неправдиві дані. Йшлося про вартість робіт і ціни на обладнання, які були штучно завищені. Крім того, у школах встановлювали обладнання, яке відрізнялося від передбаченого у проєктно-кошторисній документації", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок цих дій місцевому бюджету завдали 6,4 млн грн збитків. Наразі двоє обвинувачених склали повноваження та більше не є депутатами Хустської міської ради, додали у відомстві.

Обвинувальний акт щодо двох колишніх депутатів Хустської міської ради та директора підрядного товариства скерували до суду. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі під час дії воєнного стану, а також підроблення офіційних документів у складі організованої групи.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваних.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads