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У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000
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У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000

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У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000
У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000. Фото: Департамент транспорту

З Цюриху до Вінниці приїхав ще один трамвай "Tram 2000". Про це повідомляє Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000
Трамвай, який прибув до Вінниці з Цюриху. Фото: Департамент транспорту

Трамвай завдовжки у 21 метр. Розрахований на 107 пасажирів та мають 48 сидінь. На маршрути трамвай виїде після технічного огляду та коли його адаптують до українських вимог й оформлять необхідні документи.

У Вінниці з'явився ще один трамвай Tram 2000
Салон цюріхського трамваю. Фото: Департамент транспорту

Перша партія цюріхських трамваїв приїхала до Вінниці на початку квітня 2023 року.

Загалом в межах другого етапу проєкту "Цюріхські трамваї" Швейцарія передасть Вінницькій громаді 35 вагонів.

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