Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня ухвалив рішення щодо перейменування 109 топонімів в Україні, з-поміж яких 9 — на Житомирщині.
Про це на сторінці Facebook повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
У Бердичівському районі планують перейменувати:
- село Першотравневе — на село Лебединське;
- село Підгородне — на село Підгороднє;
У Житомирському районі під перейменування потрапляють:
- село Жовтнівка — на село Поліщуки;
- село Красногірка — на село Гранітне;
- село Перемога — на село Дідушанка;
У Звягельському районі підтримали перейменування:
- селище Першотравенськ — на селище Порцелянове;
У Коростенському районі:
- село Першотравневе у Малинській міській громаді — на село Тем'янець;
- село Першотравневе в Ушомирській сільській громаді — на село Затишок;
- селище Першотравневе — на селище Кварцитне.
Загалом комітет ВР України ухвалив рішення щодо перейменування 5 міст та 104 сіл і селищ.
Остаточне рішення про перейменування населених пунктів народні депутати ухвалюватимуть на сесії Верховної ради України.
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