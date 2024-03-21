НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Гранітне, Порцелянове та Затишок: комітет ВР підтримав перейменування 9 топонімів на Житомирщині
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяЛЮДИІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Гранітне, Порцелянове та Затишок: комітет ВР підтримав перейменування 9 топонімів на Житомирщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Декомунізація, дерусифікація, перейменування, перелік, топоніми
На Житомирщині планують перейменувати ще 9 топонімів. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня ухвалив рішення щодо перейменування 109 топонімів в Україні, з-поміж яких 9 — на Житомирщині.

Про це на сторінці Facebook повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

У Бердичівському районі планують перейменувати:

  • село Першотравневе — на село Лебединське;
  • село Підгородне — на село Підгороднє;

У Житомирському районі під перейменування потрапляють:

  • село Жовтнівка — на село Поліщуки;
  • село Красногірка — на село Гранітне;
  • село Перемога — на село Дідушанка;

У Звягельському районі підтримали перейменування:

  • селище Першотравенськ — на селище Порцелянове;

У Коростенському районі:

  • село Першотравневе у Малинській міській громаді — на село Тем'янець;
  • село Першотравневе в Ушомирській сільській громаді — на село Затишок;
  • селище Першотравневе — на селище Кварцитне.

Загалом комітет ВР України ухвалив рішення щодо перейменування 5 міст та 104 сіл і селищ.

Остаточне рішення про перейменування населених пунктів народні депутати ухвалюватимуть на сесії Верховної ради України.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Читати ще
На Житомирщині можуть перейменувати дві громади та кілька десятків населених пунктів Читати ще На Житомирщині можуть перейменувати дві громади та кілька десятків населених пунктів
Жителі Першотравенська на Житомирщині відмовляються від перейменування селища Читати ще Жителі Першотравенська на Житомирщині відмовляються від перейменування селища
Зміна топонімів: у Житомирі перейменують ще п'ять вулиць та 16 провулків Читати ще Зміна топонімів: у Житомирі перейменують ще п'ять вулиць та 16 провулків
У Бердичеві стартують громадські обговорення щодо перейменування провулків Читати ще У Бердичеві стартують громадські обговорення щодо перейменування провулків
Дві назви для вулиці Степана Маликова: у Житомирі ініціювали громадське обговорення Читати ще Дві назви для вулиці Степана Маликова: у Житомирі ініціювали громадське обговорення

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
Десять сіл у Хмельницькій області мають перейменувати
На Хмельниччині планують перейменувати десять сіл
В'їзд до Червонограда
Перейменування Червонограда: як із містом пов'язаний Андрей Шептицький
На Рівненщині мають перейменувати село Московщина
Рівненщина без Московщини: які села вирішили перейменувати
На початок