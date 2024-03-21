Тернопільщина – у трійці лідерів серед областей України за посівами ярих культур

Тернопільщина увійшла до трійки лідерів серед областей України за посівами ярих культур. Про це повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації.

У повідомленні йдеться, що за інформацією Мінагрополітики, 14 областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 14 березня було засіяно понад 128 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. З них — майже 13 тисяч гектарів пшениці, майже 70 тисячі гектарів ячменю, 41 з половиною тисячі гектарів гороху та 3,7 тисячі гектарів вівса.

"Найбільше посіяли на Одещині, на другому місці Миколаївська область, на третьому — Тернопільська. Зокрема, на Тернопільщині засіяли 2,6 тисячі гектарів пшениці, 10,4 тисячі гектарів ячменю і по тисячу гектарів гороху та ріпаку", — написали у телеграм-каналі ОВА.

На сторінці обласної військової адміністрації у соцмережі також повідомили, що упродовж січня-березня аграрії підживили озимі зернові культури на площі понад 183 тисяч гектарів.