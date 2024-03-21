Головні новини Рівного та області 21 березня

"До 1 квітня буде точно, а далі — погода покаже" — керівник "Рівнетеплоенерго" про завершення опалювального сезону

Опалювальний сезон у Рівному може завершитися з 1 квітня. Таке припущення зробив директор ТОВ "Рівнетеплоенерго" Олександр Ющук. При цьому зазначив, що рішення про закінчення опалювального сезону приймає місцева влада.

В етері Українське радіо. Рівне. Олександр Ющук підсумував опалювальний сезон 2023-2024 рр., розповів про проблеми з фінансуванням та перехід на альтернативне паливо.

Зі його слів, у всіх виробничих планах і розрахунках, як дата закінчення опалювального сезону, фігурує 15 квітня. Але рішення про початок і закінчення опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування.

"На це рішення впливає температура повітря. Три дні підряд середня добова температура 8° тепла або вище — це є підстава для закінчення опалювального сезону. Також зважають на подальший прогноз погоди. Адже повторний запуск опалювального сезону займає тиждень-два, тому краще з такими рішеннями не гратися. До 1 квітня опалювальний сезон буде точно, а далі — погода покаже", — розповів Олександр Ющук.

Директор підприємства також порівняв опалювальний сезон 2023-2024 із попереднім:

"Цей сезон минув дуже добре. Велика подяка ЗСУ, що у нас не було вимкнень електроенергії на довгий час. Але маємо інші проблеми. На весну підприємство у вкрай складному становищі. Міська рада пішла нам назустріч, розробила програму — 150 млн підтримки. Це для компенсації фінансової скрути, яка виникла внаслідок того, що заборонено підвищувати тариф. А він є суттєво економічно збитковим".

Зі слів Олександра Ющука, в цьому опалювальному сезоні у розпорядженні підприємства лишалося 35% від отриманих грошей за тепло. З них мали розрахуватися за електроенергію, воду, виплатити зарплатню і закупити матеріали. Окрім того, суттєво виросла заборгованість населення, порівняно з минулим роком.

"Платіжна дисципліна падає. За останніми даними, споживачі боргують "Рівнетеплоенерго" 321 млн грн, населення — 281 млн. Але ця цифра сама по собі не дуже об'єктивна. На чисту заборгованість можна вийти в липні. Особлива подяка людям, які відповідально та вчасно оплачують послуги. Завдяки їм ми ще тримаємося", — додав директор.

Посадовець зазначив, що у Рівному функціонує одна з найбільших котелень в західному регіоні, яка працює на альтернативному паливі:

"Ми цим суттєво зменшили споживання газу. Є значна економія грошей для міської громади. Ми бачимо майбутнє області та України загалом — з відмовою від газу та переходом на місцеві альтернативні джерела. У нас в планах побудувати ще дві котельні і перевести 80-90% Рівного на альтернативний вид палива".

Олександр Ющук згадав і про проєкт з висаджування енергетичної верби, який, з його слів, вдався:

"Цей проєкт матиме результат у довгостроковій перспективі. Бо верба виросте через три роки. А перші саджанці посадили минулого року. Ми знайшли для цього багато земель поряд з Рівним і в Острозькій територіальній громаді".

Також під час розмови керівник компанії розповів про кадрову проблему на підприємстві, особливо серед робітничих спеціальностей. Понад 30 працівників підприємства, зокрема й жінки, служать в ЗСУ, четверо — загинули.