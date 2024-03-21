Головні новини Рівного та області 21 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 21 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Змагалися й ветерани війни. Відкритий чемпіонат області з параплавання відбувся у Рівному
Відкритий чемпіонат області з параплавання відбувся у Рівному 21 березня. Його організували серед спортсменів з інвалідністю різних нозологій. Учасниками змагань також були ветерани війни. За результатами чемпіонату оберуть представників Рівненщини у паралімпійську збірну.
Про це Суспільному розповів організатор чемпіонату Володимир Мурін.
У Рівному на фасадах шкіл встановлять меморіальні дошки на честь двадцятьох загиблих бійців
Встановити меморіальні дошки на честь двадцятьох загиблих у війні з РФ військовослужбовців з Рівного. Так вирішили на засіданні комісії з питань найменування міських об'єктів та установлення пам'ятних знаків.
Про це 21 березня повідомив у Facebook в. о. міського голови і голова комісії Віктор Шакирзян.
Зокрема, погодили встановити меморіальні дошки з іменами загиблих у війні з РФ рівнян на фасадах дев'яти гімназій та ліцеїв Рівного:
- гімназії №6 — Руслану Баламутову;
- ліцею № 8 — Сергію Богатьку, Максиму Васусю, Василю Воробею, Олександру Ковальчуку, Ярославу Гранітному, Валерію Грицихіну, Ігорю Головацькому, Богдану Рокицькому, Василю Удодику та Володимиру Черусі;
- ліцею №9 — Ігорю Рачку, Олексію Чижуку та Юрію Попенку;
- ліцею "Колегіум" — Юрію Лєдяєву;
- ліцею №13 — Руслану Римару;
- ліцею № 17 — Роману Корнійчуку;
- ліцею №22 — Олегу Хавруку;
- гімназії №24 — Андрію Стожоруку;
- ліцею №27 — Сергію Ульянчуку.
"Не міг навіть назвати своє ім'я": військового з Рівненщини п'ять годин оперували під мікроскопом
Військовому з Рівненщини під мікроскопом провели операцію, яка тривала більше п'яти годин. Чоловік отримав осколкове черепно-мозкове поранення лобної ділянки біля Торецька на Донеччині. Він не міг говорити та реагувати на звернення інших. Оперували хірурги лікарні Мечнікова у Дніпрі.
Військовий Ігор — 55-річний доброволець, родом із села Коршів Рівненського району.
"Військові лікарі в Дружківці надали першу хірургічну допомогу та миттєво направили до Мечникова. Ігор після поранення втратив змогу сприйняття зверненої мови, не міг говорити, навіть назвати своє ім’я. Професор Андрій Сірко та американський нейрохірург Алекс Валадка під мікроскопом, більше п'яти годин, проводили операцію. Вже знаємо, що Ігор повернеться додому без суттєвих порушень, зможе працювати та наставляти своїх синів", — зазначив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
Він додав, що наразі військовий знаходиться у реанімації, він почав говорити. Надалі він проходитиме реабілітацію у лікарні.
Повідомили про загибель військових з Рівненщини — Сергія Карусова, Руслана Рибачка, Cергія Козлюка та Михайла Рубайка
Стало відомо про загибель чотирьох військових з Рівненщини — Сергія Карусова з Дубровицької громади, Руслана Рибачка та Cергія Козлюка з Березнівської, Михайла Рубайка з Острозької.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Сергій Карусов
37-річний Сергій Караусов родом з Чигирина, що на Черкащині. Проживав у Дубровицькій громаді. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Східному напрямку.
Поховають бійця у Чигирині.
Руслан Рибачок
Руслан Рибачок народився у 1973 році. Проживав у селі Друхів Березнівської громади.
Чоловік загинув 20 березня 2024 року внаслідок ДТП.
Прибуття кортежу у Березне очікують 22 березня 2024 року орієнтовно о 10:20 — 10:40, який проїжджатиме вулицями Андріївська, Корецька у напрямку села Друхів.
Військове поховання Руслана Рибачка відбудеться у цей же день – 22 березня у селі Друхів. Прощання розпочнеться о 13:00 у будинку військового. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі.
Про зміни у часі повідомлять додатково.
Сергій Козлюк
Сергій Козлюк народився у 1971 році. Проживав у Кам'янці Березнівської громади.
Старший сержант був стрільцем піхотної роти. Чоловік був на фронті з серпня 2023 року. Загинув 19 березня на донеччині внаслідок російського мінометного обстрілу.
Про час прибуття військового кортежу та поховання повідомлять додатково.
Михайло Рубайко
49-річний Михайло Рубайко проживав у селі Прикордонне Острозької громади. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про час та дату поховання повідомлять додатково.
На Рівненщині вибухотехніки знешкодили нерозірвану частину "Shahed"
На Рівненщині вибухотехніки знешкодили бойову частину БпЛА. Під час одного з ракетних обстрілів сили протиповітряної оборони збили безпілотник типу "Shahed". Його уламки виявили правоохоронці разом із військовими в полі.
Про це 21 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька:
"Працівники вибухотехнічної служби ГУНП обстежили територію: частини БПЛА вилучили, а осколково-фугасну бойову частину знищили шляхом підриву на місці. Орієнтовна вага вибухової речовини може сягати 40 кг".
"20 років тому було таке ж відчуття": парамедикиню з Рівного зняли на відео і порівняли з героїнею російського серіалу
Бойову медикиню з Рівного Ірину Приходько зняли на відео без її згоди. В одному із Telegram-каналів поширили ролик, в якому жінку порівняли з героїнею російського серіалу "Не народися вродливою". Після скарг на відео, його видалили. Автор ролика зазначив, що вибачився перед жінкою.
Ірина Приходько розповіла Суспільному, як вона відреагувала, коли дізналася, що відео з нею поширили без дозволу.
Рівненщина без Московщини: які села вирішили перейменувати
Рішення про перейменування трьох сіл на Рівненщині підтримав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Йдеться про Московщину, Мятин і Придорожне.
Відповідне рішення комітету 20 березня оприлюднив нардеп Роман Лозинський у Telegram.
Загалом, у додатку до висновку комітету щодо перейменування 109 міст, сіл і селищ України. Три з них — розташовані у Дубенському районі Рівненської області.
Комітет вирішив підтримати перейменування цих сіл:
- Мятин — на М'ятин;
- Придорожне — на Придорожнє;
- Московщина — на Щасливе.
Потребу перейменування двох перших сіл Національна комісія зі стандартів державної мови обґрунтувала це тим, що ці назви не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови.
Московщину мають перейменувати у рамках деколонізації. Пояснення нацкомісії — назва села не відповідає лексичним нормам української мови, зокрема, стосується російської імперської політики (російської колоніальної політики).
За перейменування цих населених пунктів має проголосувати Верховна Рада.
Голова ГО "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков пояснив Суспільному, що у переліку — лише частина населених пунктів, які планують перейменувати.
Які ще назви сіл на Рівненщині не відповідають стандартам
Окрім Московщини, на Рівненщині нацкомісія також рекомендувала перейменувати село Партизанське в установленому законодавством порядку.
Також комісія рекомендувала змінити назву 11 селам, назви яких можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики).
До переліку увійшли такі населені пункти:
- Бригадирівка;
- Дружба;
- Зоря;
- Красне;
- Красносілля;
- Молодіжне;
- Руда-Красна;
- Тараканів;
- Травневе у Мирогощанській громаді;
- Травневе у Млинівській громаді;
- Труди.
Оновлений прогноз погоди на 22 березня
На Рівненщині 22 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-західний, 7-12м/с.
Температура в області: вночі — від 3º морозу до 2º тепла, вдень — 7-12° тепла. Температура у Рівному: вночі — близько 0º, вдень — 9-11º тепла.
На Рівненщині автомобіль збив пішохода. Чоловік загинув на місці
На Рівненщині водій автомобіля збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм 50-річний чоловік загинув.
Про це 21 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
За її інформацією, ДТП сталася 20 березня о 19:10 на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів у селі Нова Любомирка.
"Слідчий встановив, що 69-річний житель села Біла Криниця, водій автомобіля Skoda Octavia, допустив наїзд на 50-річного пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Пішохід, житель села Друхів колишнього Березнівського району, від отриманих травм загинув на місці", — розповіла Катерина Загурська.
Вона зазначила, що, відповідно до огляду, водій був тверезий. Автомобіль із механічними пошкодженнями вилучили.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років або без такого.
"До 1 квітня буде точно, а далі — погода покаже" — керівник "Рівнетеплоенерго" про завершення опалювального сезону
Опалювальний сезон у Рівному може завершитися з 1 квітня. Таке припущення зробив директор ТОВ "Рівнетеплоенерго" Олександр Ющук. При цьому зазначив, що рішення про закінчення опалювального сезону приймає місцева влада.
В етері Українське радіо. Рівне. Олександр Ющук підсумував опалювальний сезон 2023-2024 рр., розповів про проблеми з фінансуванням та перехід на альтернативне паливо.
Зі його слів, у всіх виробничих планах і розрахунках, як дата закінчення опалювального сезону, фігурує 15 квітня. Але рішення про початок і закінчення опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування.
"На це рішення впливає температура повітря. Три дні підряд середня добова температура 8° тепла або вище — це є підстава для закінчення опалювального сезону. Також зважають на подальший прогноз погоди. Адже повторний запуск опалювального сезону займає тиждень-два, тому краще з такими рішеннями не гратися. До 1 квітня опалювальний сезон буде точно, а далі — погода покаже", — розповів Олександр Ющук.
Директор підприємства також порівняв опалювальний сезон 2023-2024 із попереднім:
"Цей сезон минув дуже добре. Велика подяка ЗСУ, що у нас не було вимкнень електроенергії на довгий час. Але маємо інші проблеми. На весну підприємство у вкрай складному становищі. Міська рада пішла нам назустріч, розробила програму — 150 млн підтримки. Це для компенсації фінансової скрути, яка виникла внаслідок того, що заборонено підвищувати тариф. А він є суттєво економічно збитковим".
Зі слів Олександра Ющука, в цьому опалювальному сезоні у розпорядженні підприємства лишалося 35% від отриманих грошей за тепло. З них мали розрахуватися за електроенергію, воду, виплатити зарплатню і закупити матеріали. Окрім того, суттєво виросла заборгованість населення, порівняно з минулим роком.
"Платіжна дисципліна падає. За останніми даними, споживачі боргують "Рівнетеплоенерго" 321 млн грн, населення — 281 млн. Але ця цифра сама по собі не дуже об'єктивна. На чисту заборгованість можна вийти в липні. Особлива подяка людям, які відповідально та вчасно оплачують послуги. Завдяки їм ми ще тримаємося", — додав директор.
Посадовець зазначив, що у Рівному функціонує одна з найбільших котелень в західному регіоні, яка працює на альтернативному паливі:
"Ми цим суттєво зменшили споживання газу. Є значна економія грошей для міської громади. Ми бачимо майбутнє області та України загалом — з відмовою від газу та переходом на місцеві альтернативні джерела. У нас в планах побудувати ще дві котельні і перевести 80-90% Рівного на альтернативний вид палива".
Олександр Ющук згадав і про проєкт з висаджування енергетичної верби, який, з його слів, вдався:
"Цей проєкт матиме результат у довгостроковій перспективі. Бо верба виросте через три роки. А перші саджанці посадили минулого року. Ми знайшли для цього багато земель поряд з Рівним і в Острозькій територіальній громаді".
Також під час розмови керівник компанії розповів про кадрову проблему на підприємстві, особливо серед робітничих спеціальностей. Понад 30 працівників підприємства, зокрема й жінки, служать в ЗСУ, четверо — загинули.
"Готичний сад Органного залу": Рівненська філармонія презентує проєкт нового культурного простору
Рівненська обласна філармонія 21 березня презентує проєкт нового культурного простору — “Готичний сад органного залу”. Його планують облаштувати на 11 сотках для культурно-мистецьких заходів просто неба, а також додати в екскурсійний маршрут.
Про це в етері Українське радіо. Рівне повідомила директорка обласної філармонії Елеонора Стеценко.
За її словами, “Готичний сад” матиме площу 11 соток, це територія залу камерної та органної музики. Фінансуватимуть проєкт за грантові кошти. Локація стане частиною екскурсійного маршруту, а також місцем для проведення концертів та інших культурно-мистецьких заходів просто неба.
“Назва “Готичний сад” – це більше маркетинговий хід, але не тільки. Там точно будуть елементи готичності, над цим працюють наші архітектори Ольга Шевчук і Ярослав Некос, але цей простір насамперед буде сучасним, інклюзивний. Ми хочемо, щоб там був невеличкий куточок для дітей з якимось екологічними фішками, вертикальне озеленення паркану, щоб був затишок і певна таємничість”, — пояснила Елеонора Стеценко.
Візуалізований проєкт “Готичного саду органного залу” презентують о 15:00 21 березня у Рівному в Майстерні міста за адресою: вулиця Казимира Любомирського, 6. На заході детальніше розкажуть про концепцію цього проєкту. У програмі також — лекція на тему “Симфонія Люславіцького парку” від музикознавиці Світлани Олійник.