Дощі припиняться — синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині

На Черкащині прогнозують зміну погоди — дощі припиняться, а температура повітря по області підійматиметься до 11 градусів тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 21 березня на погоду Черкащини почав впливати виступ антициклону.

"Він поступово припинить дощі та сприятиме проясненням, що допоможе сонцю активізувати денний прогрів", — деталізував він.

За прогнозом буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура по області 6-11 у Черкасах 7-9 градусів тепла.

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