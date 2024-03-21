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Дощі припиняться — синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині
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Дощі припиняться — синоптик розповів, як зміниться погода на Черкащині

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Квіти на столі
Квіти на столі в сонячну погоду. Фото: Суспільне Черкаси, ілюстративне

На Черкащині прогнозують зміну погоди — дощі припиняться, а температура повітря по області підійматиметься до 11 градусів тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 21 березня на погоду Черкащини почав впливати виступ антициклону.

"Він поступово припинить дощі та сприятиме проясненням, що допоможе сонцю активізувати денний прогрів", — деталізував він.

За прогнозом буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура по області 6-11 у Черкасах 7-9 градусів тепла.

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