Цінні порцелянові сервізи від канадійки отримав заповідник на Хмельниччині

Фонди історико-культурного заповідника "Самчики" на Хмельниччині поповнились порцеляновими сервізами. Два дарування побутової порцеляни 19-20 століття отримали від громадянки Канади українського походження Олени Берикул – Криворучко.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора закладу Оксана Миропольська.

За її словами, експозиція розміщена в їдальні музею-садиби.

"В їдальні накритий обідній стіл на шість персон повністю всіма приборами. До цього столового гарнітуру увійшли: комплект обідніх тарілок, комплект чайних пар, супниця, дві соусниці, велика оригінальна тарілка для других страв. Порцеляна англійська, 20 століття, але виконана вона в одному стилі — "Імарі". Цей стиль пішов з Японії, став популярний в другій половині 19 століття і був дуже модний протягом ста років", — розповіла Оксана Миропольська.

З її слів, першим даруванням від канадійки українського походження Олени Берикул – Криворучко були чайні комплекти.

Чайні комплекти з різних країн,березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Вони різних форм і виробництва різних країн, але об’єднані одним мотивом — квітами шипшини. Вперше ми його розпакували і виставили у римській залі маєтку",— зазначила Оксана.

Канадійка побачила Самчиківський маєток у соцмережах і сама зателефонувала, розповідає заступниця директора.

"Це було минулого літа. Ми проговорили з нею годину. Вона запитала, чи зацікавлені ми в такій співпраці. Звичайно, ми були зацікавлені. І так закрутилось", — зізнається жінка.

За її словами, на цьому співпраця не завершується: музей в очікуванні наступного сюрпризу від канадійки.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.