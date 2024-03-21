НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Цінні порцелянові сервізи від канадійки отримав заповідник на Хмельниччині
МИСТЕЦТВОБлагодійністьРегіони

Цінні порцелянові сервізи від канадійки отримав заповідник на Хмельниччині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Фонди історико-культурного заповідника "Самчики" на Хмельниччині поповнились порцеляновими сервізами. Два дарування побутової порцеляни 19-20 століття отримали від громадянки Канади українського походження Олени Берикул – Криворучко.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора закладу Оксана Миропольська.

За її словами, експозиція розміщена в їдальні музею-садиби.

"В їдальні накритий обідній стіл на шість персон повністю всіма приборами. До цього столового гарнітуру увійшли: комплект обідніх тарілок, комплект чайних пар, супниця, дві соусниці, велика оригінальна тарілка для других страв. Порцеляна англійська, 20 століття, але виконана вона в одному стилі — "Імарі". Цей стиль пішов з Японії, став популярний в другій половині 19 століття і був дуже модний протягом ста років", — розповіла Оксана Миропольська.

З її слів, першим даруванням від канадійки українського походження Олени Берикул – Криворучко були чайні комплекти.

Чайні комплекти з різних країн
Чайні комплекти з різних країн,березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Вони різних форм і виробництва різних країн, але об’єднані одним мотивом — квітами шипшини. Вперше ми його розпакували і виставили у римській залі маєтку",— зазначила Оксана.

Канадійка побачила Самчиківський маєток у соцмережах і сама зателефонувала, розповідає заступниця директора.

"Це було минулого літа. Ми проговорили з нею годину. Вона запитала, чи зацікавлені ми в такій співпраці. Звичайно, ми були зацікавлені. І так закрутилось", — зізнається жінка.

За її словами, на цьому співпраця не завершується: музей в очікуванні наступного сюрпризу від канадійки.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Театр, драмтеатр, сцена, вистава, постановка, День театру. Житомир
В драмтеатрі Житомира підготували дійство до Дня театру та 80 ювілейного сезону
Національний музей історії України отримав кам'яну плиту з зображенням Святого воїна
Національний музей історії України отримав давньоруську пам'ятку з образом "Святого воїна", врятовану від продажу
Олексій Пономарьов
Попри обстріли, пише пісні та музику. Історія херсонського музиканта, який пережив дві окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Херсон, театр ім. Куліша, Олексій Пономарьов
Попри обстріли пише пісні та музику. Історія херсонського музиканта, який пережив дві окупації
На початок