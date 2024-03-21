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Ставлення до українців, матеріальна допомога: розповідь переселенки з Дніпра про життя у Польщі
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Ставлення до українців, матеріальна допомога: розповідь переселенки з Дніпра про життя у Польщі

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Польща, українці
Переселенка з Дніпра Анна разом з Агатою Дудою. Фото з особистого архіву Анни

Польща залишатиметься "абсолютно нейтральною" до проблеми повернення українських біженців додому. Країна не буде ані заохочувати, ані перешкоджати цьому процесу. Про це в інтерв'ю DW заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Суспільне запитало у переселенки з Дніпра Анни, яка зараз живе у Польщі, якою нині є ситуація з державною підтримкою українців.

Чи надають біженцям з України матеріальну допомогу

Станом на березень 2024 року у Польщі надають допомогу лише матерям з дітьми та літнім людям, розповідає Анна. У 2024 році, порівняно з 2022 роком допомога на дитину зросла з 500 до 800 злотих. Також значну допомогу надають благодійні фонди.

"Допомога була дуже великою, вона була всюди. Поляки дуже допомагали. Люди підходили на вокзалі, одна жінка побачила що разом з нами є діти, і дала 200 злотих. Ми не хотіли брати, але вона сказала, що це для дітей", – розповіла вона.

Вивчення мови, матеріальна допомога: розповідь переселенки з Дніпра про життя у Польщі
Переселенка з Дніпра Анна. Фото з особистого архіву Анни

Вивчення мови

Анна перебуває у Польщі з 14 березня 2022 року. Жінка розповідає, поїхала до Варшави, адже там у неї живуть родичі. Планувала поїхати на два місяці, але живе вже понад два роки. Наразі Анна працює асистентом бухгалтера, фах опанувала вже тут. Каже, шукала роботу близько двох місяців.

Анна розповідає, місцеві центри зайнятості та благодійні фонди організували для біженців курси польської мови тривалістю у місяць. Курси, на які ходила Анна, проходили під патронатом Першої леді Польщі Агати Дуди.

"Курс був інтенсивний, він тривав місяць. Заняття проходили щодня з понеділка по п’ятницю, з 16:30 до 19:00. Це був дуже гарний курс та класні викладачі, які дали нам дуже багато знань", – розповідає вона.

Анна працює в компанії, заснованій українцями, але на роботі намагається спілкуватися польською. Також, розповідає, намагається не розмовляти українською у транспорті та публічних місцях. Незважаючи на переважно позитивне ставлення з боку місцевих, реакція на чужу може бути різною, каже жінка.

У червні 2024 року польський уряд планує змінити законодавство щодо перебування українських біженців у країні, розповідає Анна. Обов’язковою умовою стане, зокрема, працевлаштування. Жінка каже, на її думку Польща зацікавлена в перебуванні тут українців, але нині там прагнуть уніфікувати правила.

Автор – Андрій Незнаєнко

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