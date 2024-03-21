На місці удару X-35 по Харкову тривають пошуково-рятувальні роботи

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами підприємства, в яке вдень 20 березня влучила російська ракета. Серед п'ятьох загиблих внаслідок удару можуть бути люди, які нині вважаються зниклими безвісти — триває ідентифікація тіл.

Про це Суспільне Харків розповів міський голова Ігор Терехов.

За словами Терехова, нині достеменно невідомо, чи лишаються під завалами люди. За даними обласної прокуратури станом на 10:00, поранень зазнали десять цивільних.

"Це цивільний об'єкт — поліграфія, (фабрика) меблів. Жодного військового тут не було. Поранені та загиблі — це мирні, цивільні люди, і це жахливо", — сказав міський голова.

Будівля підприємства в Холодногірському районі, куди вдень 20 березня влучила російська ракета Х-35, Харків, 21 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

22 березня у Харкові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по підприємству 20 березня, розповів Суспільне Харків міський голова Ігор Терехов.

На знак скорботи на адмінбудівлях приспустять державний прапор з чорною стрічкою. У громадських місцях буде заборонена розважальна музика.

Згоріле обладнання підприємтва, по якому 20 березня влучила ракета РФ, Харків, 21 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

180 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки працювали на місці влучання по Холодногірському району.

Пожежники продовжують роботи, бо пошкоджена російським ударом будівля продовжує тліти, розповів Суспільне Харків речник ДСНС регіону Євген Василенко.

На місці удару Х-35 по Харкову 20 березня тривають пошуково-рятувальні роботи, 21 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Місце удару російської Х-35 по підприємству в Холодногірському районі, Харків, 21 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Інна Кліцакова стежила за розбором завалів будівлі, в яку влучила російська ракета 20 березня. Телефон її чоловіка, 41-річного Анатолія, був поза зоною досяжності після удару. Мати чоловіка здала ДНК-тест. На вечір 21 березня четверо з п'яти загиблих встановлені.

Інна спостерігає за розбором завалів у Харкові, 21 березня 2024 року. Лариса Говина/Суспільне Харків

"Телефон був поза зоною досяжності, телефон доступний тільки його товариша по роботі. Я аж на 20 раз змогла додзвонитися, коли товариш уже був в лікарні, і коли я запитала, чи він на роботі, він сказав, що роботи більше немає. Я спитала, де мій чоловік, він сказав: "Я його на цей час не бачу". Дуже хотілося, щоб він був живий, його діти вдома чекають. Ми до останнього сподівалися, що він живий, що його просто привалило", — говорить жінка.

Що відомо про ракетний удар по Холодногірському району Харкова 20 березня

Близько 13:00 20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Загалом пожежа охопила 10 тисяч кв. м, її гасили 180 працівників ДСНС за допомогою 38 одиниць спецтехніки, розповів речник служби Євген Василенко.

Рятувальники гасили пожежу понад добу: закінчили о 15:45 21 березня, повідомили в ДСНС.

22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

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