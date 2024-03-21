На місці удару X-35 по Харкову тривають пошуково-рятувальні роботи

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами підприємства, в яке вдень 20 березня влучила російська ракета. Серед п'ятьох загиблих внаслідок удару можуть бути люди, які нині вважаються зниклими безвісти — триває ідентифікація тіл.
Про це Суспільне Харків розповів міський голова Ігор Терехов.
За словами Терехова, нині достеменно невідомо, чи лишаються під завалами люди. За даними обласної прокуратури станом на 10:00, поранень зазнали десять цивільних.
"Це цивільний об'єкт — поліграфія, (фабрика) меблів. Жодного військового тут не було. Поранені та загиблі — це мирні, цивільні люди, і це жахливо", — сказав міський голова.
22 березня у Харкові оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по підприємству 20 березня, розповів Суспільне Харків міський голова Ігор Терехов.
На знак скорботи на адмінбудівлях приспустять державний прапор з чорною стрічкою. У громадських місцях буде заборонена розважальна музика.
180 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки працювали на місці влучання по Холодногірському району.
Пожежники продовжують роботи, бо пошкоджена російським ударом будівля продовжує тліти, розповів Суспільне Харків речник ДСНС регіону Євген Василенко.
Інна Кліцакова стежила за розбором завалів будівлі, в яку влучила російська ракета 20 березня. Телефон її чоловіка, 41-річного Анатолія, був поза зоною досяжності після удару. Мати чоловіка здала ДНК-тест. На вечір 21 березня четверо з п'яти загиблих встановлені.
"Телефон був поза зоною досяжності, телефон доступний тільки його товариша по роботі. Я аж на 20 раз змогла додзвонитися, коли товариш уже був в лікарні, і коли я запитала, чи він на роботі, він сказав, що роботи більше немає. Я спитала, де мій чоловік, він сказав: "Я його на цей час не бачу". Дуже хотілося, щоб він був живий, його діти вдома чекають. Ми до останнього сподівалися, що він живий, що його просто привалило", — говорить жінка.
Що відомо про ракетний удар по Холодногірському району Харкова 20 березня
Близько 13:00 20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.
Загалом пожежа охопила 10 тисяч кв. м, її гасили 180 працівників ДСНС за допомогою 38 одиниць спецтехніки, розповів речник служби Євген Василенко.
Рятувальники гасили пожежу понад добу: закінчили о 15:45 21 березня, повідомили в ДСНС.
22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.
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