Хмарно і дощитиме: прогноз погоди у Криму на 21 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у четвер, 21 березня, хмарну погоду по всій території півострова, місцями зливи. Очікується +8...+10 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +8 градусів, дощ;
- Чорноморське — до +8 градусів, невеликий дощ;
- Євпаторія — до +8 градусів, невеликий дощ;
- Севастополь — до +8 градусів, хмарно;
- Ялта — до +9 градусів, невеликий дощ;
- Алушта — до +8 градусів, невеликий дощ;
- Судак — до +9 градусів, дощ;
- Феодосія — до +9 градусів, злива;
- Керч — до +8 градусів, злива.
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