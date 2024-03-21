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Під час пожежі на Полтавщині у будинку обвалився дах, загинула жінка
ПОЖЕЖАСМЕРТЬДСНСРегіони

Під час пожежі на Полтавщині у будинку обвалився дах, загинула жінка

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У пожежі в Миргородському районі загинула жінка, яка переїхала на Полтавщину через війну. Вона проживала з чоловіком.

Займання сталося у ніч на 21 березня в селі Соснівка Лютенської громади. Як розповіла Суспільному речниця ДСНС регіону Світлана Рибалко, у домі проживало подружжя з Харківщини. Після початку повномасштабної війни вони переїхали у батьківський будинок чоловіка.

Про пожежу рятувальникам повідомив сусід подружжя близько 01:00. Коли фахівці прибули на місце, у домі обвалився дах. Пожежники з’ясували, що в одній із кімнат привалило жінку 1947-го року народження. Їй було складно рухатися самостійно, тому вона не змогла вийти з помешкання і загинула. Її чоловік зміг вийти з дому, тому лишився живим. Вогонь знищив будинок площею 80 квадратних метрів.

За даними Світлани Рибалко, ймовірна причина займання ― порушення правил пожежної безпеки. У ДСНС припускають, що пожежа могла виникнути через те, що з печі випав жар. Обставини нині з’ясовують.

Від початку року на Полтавщині сталося 636 пожеж, на місцях займань знайшли загиблими 15 людей, розповіла речниця рятувальників Світлана Рибалко.

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