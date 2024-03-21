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У Миколаєві чоловік намагався розібрати боєприпас — ДСНС
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У Миколаєві чоловік намагався розібрати боєприпас — ДСНС

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У Миколаєві 20 березня на території одного з домоволодінь пролунав вибух. Є травмований чоловік.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Попередньо чоловік на подвір'ї намагався розібрати боєприпас. Через це він здетонував.

"В результаті вибуху 36-річний чоловік, отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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