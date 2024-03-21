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У Запоріжжі горів гараж: ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі — ДСНС
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У Запоріжжі горів гараж: ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі — ДСНС

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У Запоріжжі горів гараж
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Минулої доби, 20 березня, у Запоріжжі на території приватного домогосподарства сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів гараж та облицювання. Загалом вогонь охопив 6 кв.м.

У Запоріжжі горів гараж: ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі — ДСНС
Гараж, в якому сталося загорання, 20 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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