Минулої доби, 20 березня, у Запоріжжі на території приватного домогосподарства сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, горів гараж та облицювання. Загалом вогонь охопив 6 кв.м.
Гараж, в якому сталося загорання, 20 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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