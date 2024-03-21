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FPV-дрон від Даринки. Батьки новонародженої дівчинки придбали дрон для бійців "десятки" за подаровані на хрестини гроші
Вторгнення Росії в УкраїнуБлагодійністьРегіони

FPV-дрон від Даринки. Батьки новонародженої дівчинки придбали дрон для бійців "десятки" за подаровані на хрестини гроші

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Батьки новонародженої дівчинки купили дрон для "десятки"
Батьки новонародженої Даринки купили дрон для бійців "десятки". Facebook/Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Батьки новонародженої дівчинки Даринки придбали дрон для бійців 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", яка дислокується на Івано-Франківщині. Вони попросили гостей замість подарунків на хрестини зробити донат.

Про це повідомили на сторінці Фонду підтримки бригади у Facebook.

Даринка народилася 1 лютого 2024 року у німецькому місті Гамбург. Туди через вторгнення РФ в Україну переїхала мама дівчинки Марія та двоє старших братиків.

"До волонтерства Даринка долучалася ще з утроби матері, адже Марія є активісткою спільноти Vilni_de_ua та часто бере участь у вуличних акціях на підтримку України", — йдеться у дописі.

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