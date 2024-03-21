Голові Одеської райради призначили заставу в мільйон гривень

Керівнику Одеської районної ради та екснардепу Віталію Барвіненку, якого підозрюють у зловживанні владою, призначили запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 млн гривень.

Про це стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду за 15 березня.

ВАКС застосував до Віталія Барвіненка запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 002 268 гривень. На нього також поклали наступні обовʼязки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не відлучатися з Одеської області без дозволу; не спілкуватись зі свідками; здати на зберігання документи, що дозволяють виїхати за кордон. Вони діють до 15 травня.

В НАБУ та САП повідомляли, що екснардепу та голові однієї з районних рад 12 лютого повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Тоді, за даними журналіста Олега Новікова, підозру отримав голова Одеської райради Віталій Барвіненко.

Згідно з інформацією слідства, посадовець, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень компенсації з держбюджету за орендування готельного номера в ДП "Готельний комплекс "Київ" у період з вересня 2016 року по серпень 2019 року.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

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