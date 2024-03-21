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У Чернівцях ще день не буде води — що кажуть у водоканалі
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У Чернівцях ще день не буде води — що кажуть у водоканалі

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У Чернівцях протягом дня 21 березня не відновлять постачання води. Це пов'язано з тим, що резервуари вичерпані. Якщо за день набереться достатньо чистої води, то водопостачання можуть відновити ввечері.

Про це повідомили у каналі Чернівціводоканалу в Telegram.

Відновити постачання води, як планувалося сьогодні, не вийде. Через критично низький тиск у контрольних точках міста не вдалося запустити додаткову помпу — спрацьовує захист від перегріву техніки.

Якщо за день у резервуарах набереться достатньо води для того, щоб утворився тиск, то з вечора зможуть відновити повноцінне водопостачання.

Що відомо про обмеження водопостачання

Через аварію на водогоні у Чернівцях понад дві доби обмежують водопостачання. Води немає на більшості вулиць міста.

За інформацією пресслужби міської ради, ремонт водогону завершили, однак потрібно наповнити резервуари.

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