Рятувальники гасять пожежу в Шевченківському районі після ракетного обстрілу військ РФ, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін
У столиці ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки, яку війська РФ здійснили зранку 21 березня. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, трансформаторна підстанція, складські будівлі та авто. У Шевченківському районі виявили бойову частину російської ракети. Постраждали 13 людей, серед них — дитина.
Так, у Шевченківському районі уламки ракети влучили у багатоквартирний будинок. Загорілась одна з квартир.
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук
Пожежу в цьому будинку вже ліквідували. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців.
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук
За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку. Вогонь знищив кілька автомобілів.
Рятувальники гасять пожежу в Шевченківському районі після ракетного обстрілу військ РФ, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін
Також у Шевченківському районі виявили частину російської ракети.
Залишки російської ракети впали біля під'їзду житлового будинку, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: МВС/Facebook
До знешкодження уламків залучили піротехнічні підрозділи.
Вибухотехніки ДСНС прибули на місце падіння залишків російської ракети, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: ДСНС України у Києві/Facebook
У Святошинському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у двох дев'ятиповерхівках та в будівлі навчального закладу.
У Святошинському районі через обстріл РФ вибиті вікна у двох багатоповерхових будинках, Київ. 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець
На місці падіння уламків утворилась вирва.
Двір однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець
Пошкоджені кілька автомобілів, припаркованих поблизу житлових будинків.
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець
У КМВА повідомили, що в цьому районі через російську атаку постраждали шестеро людей. Загалом спочатку було відомо про десятьох потерпілих.
У ДСНС пізніше повідомили, що кількість постраждалих від російської атаки зросла до 13 людей, серед них одна дитина.
На місцях працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські, психологи.
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець
У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.