У столиці ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки, яку війська РФ здійснили зранку 21 березня. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, трансформаторна підстанція, складські будівлі та авто. У Шевченківському районі виявили бойову частину російської ракети. Постраждали 13 людей, серед них — дитина.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Так, у Шевченківському районі уламки ракети влучили у багатоквартирний будинок. Загорілась одна з квартир.

Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Пожежу в цьому будинку вже ліквідували. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців.

Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку. Вогонь знищив кілька автомобілів.

Рятувальники гасять пожежу в Шевченківському районі після ракетного обстрілу військ РФ, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін

Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін

Також у Шевченківському районі виявили частину російської ракети.

Залишки російської ракети впали біля під'їзду житлового будинку, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: МВС/Facebook

До знешкодження уламків залучили піротехнічні підрозділи.

Вибухотехніки ДСНС прибули на місце падіння залишків російської ракети, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: ДСНС України у Києві/Facebook

У Святошинському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у двох дев'ятиповерхівках та в будівлі навчального закладу.

У Святошинському районі через обстріл РФ вибиті вікна у двох багатоповерхових будинках, Київ. 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

На місці падіння уламків утворилась вирва.

Двір однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

Пошкоджені кілька автомобілів, припаркованих поблизу житлових будинків.

Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

У КМВА повідомили, що в цьому районі через російську атаку постраждали шестеро людей. Загалом спочатку було відомо про десятьох потерпілих.

Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне

У ДСНС пізніше повідомили, що кількість постраждалих від російської атаки зросла до 13 людей, серед них одна дитина.

На місцях працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські, психологи.

Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.