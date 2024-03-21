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В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
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В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ

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Ракетна атака РФ по Києву 21 березня: у Шевченківському районі впала бойова частина ракети
Рятувальники гасять пожежу в Шевченківському районі після ракетного обстрілу військ РФ, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін

У столиці ліквідовують наслідки масованої ракетної атаки, яку війська РФ здійснили зранку 21 березня. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, трансформаторна підстанція, складські будівлі та авто. У Шевченківському районі виявили бойову частину російської ракети. Постраждали 13 людей, серед них — дитина.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Так, у Шевченківському районі уламки ракети влучили у багатоквартирний будинок. Загорілась одна з квартир.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

Пожежу в цьому будинку вже ліквідували. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки влучання уламків російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ліля Гончарук

За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку. Вогонь знищив кілька автомобілів.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Рятувальники гасять пожежу в Шевченківському районі після ракетного обстрілу військ РФ, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву 21 березня 2024 р. Cуспільне/Дар'я Нематіан золбін

Також у Шевченківському районі виявили частину російської ракети.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Залишки російської ракети впали біля під'їзду житлового будинку, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: МВС/Facebook

До знешкодження уламків залучили піротехнічні підрозділи.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Вибухотехніки ДСНС прибули на місце падіння залишків російської ракети, Київ, 21 березня 2024 р. Фото: ДСНС України у Києві/Facebook

У Святошинському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у двох дев'ятиповерхівках та в будівлі навчального закладу.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
У Святошинському районі через обстріл РФ вибиті вікна у двох багатоповерхових будинках, Київ. 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

На місці падіння уламків утворилась вирва.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Двір однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі, Київ, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

Пошкоджені кілька автомобілів, припаркованих поблизу житлових будинків.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

У КМВА повідомили, що в цьому районі через російську атаку постраждали шестеро людей. Загалом спочатку було відомо про десятьох потерпілих.

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Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
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Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
1
Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне
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Руйнування у Святошинському районі через ракетний обстріл РФ, 21 березня 2024 р. Фото: Ольга Волинець/Суспільне

У ДСНС пізніше повідомили, що кількість постраждалих від російської атаки зросла до 13 людей, серед них одна дитина.

На місцях працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські, психологи.

В одному з районів виявили бойову частину ракети: у Києві ліквідовують наслідки атаки РФ
Наслідки ракетної атаки військ РФ по Києву, Святошинський район, 21 березня 2024 р. Cуспільне/Ольга Волинець

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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