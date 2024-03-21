Один з мікрорайонів Одеси залишився без світла: яка причина

У частини Хаджибейського району Одеси немає світла через аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій.

Про це 21 березня повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Аварійне відключення сталось о 7:27. Через це без електроенергії немає у мікрорайоні Черемушки.

"Наші фахівці вже працюють на місці аварії. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів. Ремонтні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час відновлення світла — протягом трьох годин.

ОНОВЛЕНО о 8:50. Станом на 8:40 світло повернули всім споживачам.

Також через відсутність електроенергії без води залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів Одеси, а у Приморському районі можливе зниження тиску, повідомили в "Інфоксводоканалі".

"На жаль, через значну потужність насосної станції використання джерел автономного енергоживлення не є можливим. Після усунення аварії спеціалістами "ДТЕК Одеські електромережі" та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", — йдеться у повідомленні.

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