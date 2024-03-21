НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Один з мікрорайонів Одеси залишився без світла: яка причина
ЕлектроенергіяВодаРегіони

Один з мікрорайонів Одеси залишився без світла: яка причина

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У частини Хаджибейського району Одеси немає світла через аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій.

Про це 21 березня повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Аварійне відключення сталось о 7:27. Через це без електроенергії немає у мікрорайоні Черемушки.

"Наші фахівці вже працюють на місці аварії. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів. Ремонтні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час відновлення світла — протягом трьох годин.

ОНОВЛЕНО о 8:50. Станом на 8:40 світло повернули всім споживачам.

Також через відсутність електроенергії без води залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів Одеси, а у Приморському районі можливе зниження тиску, повідомили в "Інфоксводоканалі".

"На жаль, через значну потужність насосної станції використання джерел автономного енергоживлення не є можливим. Після усунення аварії спеціалістами "ДТЕК Одеські електромережі" та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", — йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Світло, блекаут, Дніпро
У Дніпрі відключатимуть світло жителям двох вулиць: адреси
підстанція, пошкодження
На Дніпропетровщині відновлять електропідстанцію, пошкоджену внаслідок обстрілів наприкінці 2022 року
У Варвинському ліцеї встановлюють сонячну електростанцію
На Чернігівщині у двох закладах освіти встановлюють сонячні електростанції за кошти французької громадської організації
Де не буде світла 21 березня 2024 в Запоріжжі
Відключення електроенергії у Запоріжжі 21 березня: адреси будинків
На початок