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Організували call-центр у Кривому Розі. Групі людей повідомили про підозру у шахрайстві
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Організували call-центр у Кривому Розі. Групі людей повідомили про підозру у шахрайстві

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прокуратура, шахрайство, Кривий Ріг
У Кривому Розі групу осіб підозрюють у шахрайстві. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

За фактом шахрайства групі людей з Кривого Рогу, які організували call-центр, повідомили про підозру (частини 3, 4 статті 190Шахрайство Кримінального кодексу України).

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За даними слідства, двоє жителів Кривого Рогу, залучивши трьох осіб, організували шахрайський call-центр. Представляючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити мобільний додаток нібито для захисту їхніх персональних даних.

Після встановлення додатку підозрювані отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші.

Під час обшуків у приміщенні офісу, у помешканнях та автомобілях вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сім-картки, чорнові записи, гроші у різних валютах.

Організували call-центр у Кривому Розі. Групі осіб повідомили про підозру у шахрайстві
Вилучені під час обшуків кошти. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

Слідство триває, нині встановлюють кількість потерпілих. Трьом учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим – нічний домашній арешт.

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