На Донеччині від обстрілів загинули двоє людей, ще двоє поранені

Протягом 20 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє людей у Максимівці, ще двоє жителів області отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його інформацією, поранення отримали двоє людей у Гірнику.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1888 загинули,
- 4726 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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