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Троє людей поранені: у поліції Сумщини показали наслідки обстрілу регіону
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Троє людей поранені: у поліції Сумщини показали наслідки обстрілу регіону

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Наслідки обстрілу Сумщини 20 березня
Наслідки обстрілу Сумщини 20 березня. Фото: Нацполіція Сумщини

Унаслідок обстрілів з боку РФ на Сумщині троє людей поранені, пошкодженні господарські споруди, шість домогосподарств. Фото влучань зранку 21 березня показали в облполіції.

Про це повідомили в Нацполіції Сумщини.

Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 393 удари.

Загалом внаслідок обстрілів поранено троє цивільних осіб, пошкоджено 6 приватних домоволодінь, адміністративну будівлю, майстерню та гараж.

Поранення отримали люди з сіл Іскрисківщина, Гриценкове та Басівка.

В селі Гриценкове також була пошкоджена будівлю та один гараж. В результаті обстрілу селища Краснопілля пошкоджено два приватні домоволодіння.

Внаслідок обстрілу міста Середина-Буда пошкоджені два приватних домоволодіння. В Попівці Великописарівської громади пошкоджена адміністративну будівлю, майстерня, елеватор та ангари. В селі Спірне пошкоджене приватне домоволодіння

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Раніше ми повідомляли, що 20 березня військові РФ 56 разів обстрілювали Сумщину, було 390 ударів з різного озброєння. У Юнаківській та Білопільській громадах поранені люди.

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