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Відключення електроенергії у Запоріжжі 21 березня: адреси будинків
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Відключення електроенергії у Запоріжжі 21 березня: адреси будинків

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Де не буде світла 21 березня 2024 в Запоріжжі
Працівники обленерго ремонтують електрообладнання. Фото: ПАТ "Запоріжжяобленерго"

Сьогодні, 21 березня, у Запоріжжі з 8:00 до 17:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, без електрики найбільше буде будинків за адресами:

  • вул. Академіка Амосова 1, 3, 2, 5, 13, 15 – 19, 21, 2 – 10, 21, 23 – 29, 31, 31 а, 33 – 41, 5, 7 – 11, 13;
  • вул. Передатна 10 а, 14 а, 11 б, 1 а, 1 в, д, є, ж, з, с, ва, 3 с, 3, 3 д, 2 а, г, е, 4 а, д, с, 6 с, 8 а, 8 б, 5 а, 9 а;
  • вул. Ласточкіна Миколи 110, 112-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 129, 131, 133, 135-157, 157 а, 136-142, 144, 146-158, 160, 159, 159 а, 161-179, 160, 162 а, 162 б, 164, 164 б, 166, 164 б, 166, 168-200, 181 а, 183, 183 а, 185-205, 204 а, 204 б, 204-224, 226, 226 а, 228-252, 254, 256-264, 266/2, 266/1, 268-276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 288 а, 284 д, 31, 31 а, 33, 35, 33, 35, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65-87, 86, 88, 87 а. 89, 91, 87 а, 89, 91, 93-123, 90. 92, 94, 96-106, 108 а, 110/1;
  • вул. Любисткова 10, 10 а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 2-8, 8 а, 10 а, 3-11, 11 а, 63, 69, 71, 71 а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108;
  • вул. Меліоративна 1-31, 35, 37, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 2-14, 16, 20, 26, 28, 35;
  • вул. Санітарна 1, 3, 3 а, 5, 5 а, 11-15, 19, 21, 25, 27, 2, 4, 4 а, 12-24, 24 а, 28-50, 31, 35-45, 51-57, 63, 67-75;
  • вул. Лейтенантська 1, 3, 5, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 36-48, 37-49, 5, 50-60, 51-61, 7-23;
  • вул. Стартова 14, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66 69, 71, 70, 71 а, 94.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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