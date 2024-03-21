21 березня на трасі у Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася аварія. Водій легковика врізався в бетонні блоки. Внаслідок цього правоохоронець, що перебував на посту, отримав травми.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

За даними надзвичайників, повідомлення про те, що внаслідок ДТП на автошляху М-30 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, горить легковий автомобіль надійшло о 07:34.

На місці події рятувальники встановили, що водій легковика "Lexus RX 300" не впорався з керуванням та наїхав на бетонний блок. В результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь охопив моторний відсік та стрімко поширювався на салон транспортного засобу.

У Кам'янському районі сталася аварія. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок аварії поранені двоє людей: водій автівки та співробітник Національної поліції.

За уточненою інформацією поліції Дніпропетровщини, внаслідок ДТП частина конструкції впала на патрульного поліцейського, який ніс службу.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі співробітник поліції та водій автомобіля Lexus перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання водія.

Попередньо, водій був напідпитку. З правоохоронцями не співпрацює, повідомили Суспільному у поліції.

"Водій їхав по проїзній частині в районі стаціонарного блокпосту, не впорався з керуванням і допустив наїзд на бетонні опори, які в подальшому впали. Постраждав поліцейський, він був госпіталізований до лікарні, водій автомобіля також перебуває у лікарні. З ним будуть працювати слідчі, за попередньою інформацію він міг бути в стані алкогольного сп'яніння", – розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

На місці перебувають кореспонденти Суспільного. Вони зазначають, що проїзд на місці аварії вільний, з дороги прибрали уламки та зруйновані бетонні блоки.

Місце аварії . Фото: Суспільне Дніпро

Суспільне поспілкувалось з очевидцем події Володимиром.

"Всі ж фури стали на блокпості, а він летів, зайняв лівий ряд. Не те, що летів, а просвистів. Потім чую тільки гуп, гарний удар. Блок зніс, поперек стоїть. І потім виявилось, що він цим блоком зацепив поліцейського", — розповів чоловік.

З місця аварії прибрали уламки автівки та бетонних блоків. Фото: Суспільне Дніпро

Автівку забрали на штрафмайданчик поблизу місця аварії.

Автівка на штрафмайданчику. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

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