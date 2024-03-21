НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
ПОЛІЦІЯДСНСАВАРІЯРегіони

На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
аварія, блокпост
У Кам'янському районі сталася аварія. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

21 березня на трасі у Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася аварія. Водій легковика врізався в бетонні блоки. Внаслідок цього правоохоронець, що перебував на посту, отримав травми.

Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

За даними надзвичайників, повідомлення про те, що внаслідок ДТП на автошляху М-30 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, горить легковий автомобіль надійшло о 07:34.

На місці події рятувальники встановили, що водій легковика "Lexus RX 300" не впорався з керуванням та наїхав на бетонний блок. В результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь охопив моторний відсік та стрімко поширювався на салон транспортного засобу.

На блокпосту у Кам'янському районі водій легковика наїхав на поліцейського та врізався в бетонний блок
У Кам'янському районі сталася аварія. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок аварії поранені двоє людей: водій автівки та співробітник Національної поліції.

За уточненою інформацією поліції Дніпропетровщини, внаслідок ДТП частина конструкції впала на патрульного поліцейського, який ніс службу.

Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі співробітник поліції та водій автомобіля Lexus перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286-1 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання водія.

Попередньо, водій був напідпитку. З правоохоронцями не співпрацює, повідомили Суспільному у поліції.

"Водій їхав по проїзній частині в районі стаціонарного блокпосту, не впорався з керуванням і допустив наїзд на бетонні опори, які в подальшому впали. Постраждав поліцейський, він був госпіталізований до лікарні, водій автомобіля також перебуває у лікарні. З ним будуть працювати слідчі, за попередньою інформацію він міг бути в стані алкогольного сп'яніння", – розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

На місці перебувають кореспонденти Суспільного. Вони зазначають, що проїзд на місці аварії вільний, з дороги прибрали уламки та зруйновані бетонні блоки.

На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
Місце аварії . Фото: Суспільне Дніпро

Суспільне поспілкувалось з очевидцем події Володимиром.

"Всі ж фури стали на блокпості, а він летів, зайняв лівий ряд. Не те, що летів, а просвистів. Потім чую тільки гуп, гарний удар. Блок зніс, поперек стоїть. І потім виявилось, що він цим блоком зацепив поліцейського", — розповів чоловік.

На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
З місця аварії прибрали уламки автівки та бетонних блоків. Фото: Суспільне Дніпро

Автівку забрали на штрафмайданчик поблизу місця аварії.

На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
Автівка на штрафмайданчику. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
робота криміналістів
У Харкові ідентифікували загиблих внаслідок удару РФ по Холодногірському району 20 березня
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
Кримінал, шахрай, Дніпро
Ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. У Кривому Розі затримали ймовірного шахрая
Житомирщина, зброя, крадіжка, поліція, 14 березня 2024 року
Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
На початок