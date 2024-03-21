Російські війська ударили по громадах Миколаївщини: що відомо

На Миколаївщині армія РФ завдала ударів по території Куцурубської громади. Також обстріли зафіксували в місті Очаків Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

У військовій адміністрації зазначили, що 20 березня о 12:00 та 13:16 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади.

Крім того, 20 березня о 13:40 російські військові спрямували FPV-дрон по Куцурубській громаді. Також 21 березня о 03:53 вдарили по території громади артилерією.

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