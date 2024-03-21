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Сімсот пʼятдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот пʼятдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Українській військовий стріляє зі зброї.
Українській військовий стріляє зі зброї. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ніч з 20 на 21 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги, у Повітряних силах повідомляли про загрозу пусків ракет з літаків Ту-95МС. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

У Чорне море вивели ракетоносії

Уперше за місяць армія РФ вивела на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії, повідомили у Силах оборони півдня. Наразі сумарний залп "Калібрів" складає до восьми ракет. Решта російських кораблів перебувають у пунктах базування.

На підльоті до Одещини збили два дрони

Близько 16:00 з акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя Одещини випустили два російські розвідувальні дрони, повідомили у Силах оборони.

ППО збила обидва безпілотники.

На Одещині військові моряки збили російський розвідувальний дрон

Удень 21 березня військові моряки збили російський розвідувальний дрон на Одещині.

Італія виділила 500 тис. євро на відновлення собору в Одесі

Уряд Італії виділив 500 тисяч євро на ремонт Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який був пошкоджений внаслідок влучання російської ракети влітку 2023 року. Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Жителька Одещини, яка інформувала росіян про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури, отримала вирок

Жительку Чорноморська засудили до восьми років увʼязнення за передачу РФ даних про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури, повідомили у прокуратурі. У суді довели, що вона надала росіянам електронні координати девʼяти військових об’єктів.

Сімсот пʼятдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Жителька Чорноморська, яку засудили за співпрацю з росіянами. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:00 армія РФ не тримає кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.

Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ за минулу добу завдали чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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