Сімсот пʼятдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ за минулу добу завдали чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.