Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 21 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Армія РФ тричі вдарила дронами по Нікополю
Тричі військові РФ били по Нікополю протягом дня, 21 березня. Вранці на місто скерували дрон-камікадзе. Ще два рази дронами вдарили надвечір.
Загиблих та поранених немає.
У Дніпрі облаштували нове "житло" на постійному місці гніздування лелек
На околиці Дніпра вже прилетіли перші в цьому році лелеки. Разом з комунальниками місцеві жителі облаштували для птахів новий стовп та гніздо. Старий, за їхніми словами, впав. Туди лелеки прилітали гніздуватися понад 50 років, розповіли місцеві Суспільному.
У Кривому Розі будівельники укріплюють стіни двох під'їздів багатоповерхівки, куди влучила ракета РФ
У Кривому Розі через тиждень після ракетного удару по багатоповерхівці власники пошкоджених квартир прибирають у своїх оселях, а будівельники укріплюють стіни будинку дерев'яними конструкціями.
За словами директорки міського департаменту соцполітики Інесси Благун, опрацювали понад 700 заяв від власників зруйнованих та пошкоджених квартир.
"На засіданні виконкому міської ради підготовлено два проєкти рішень. 48 мешканців найбільш зруйнованого житла отримають по 40 тисяч грн. 135 мешканцям виплатять матеріальну допомогу на усунення пошкоджень", — сказала вона.
У центрі Дніпра збили пішохода
21 березня у Дніпрі, на вулиці Михайла Коцюбинського, збили пішохода. Як повідомили Суспільному у пресслужбі обласної поліції, 29-річний водій "Фольксваген Гольф", рухаючись на зелений сигнал світлофора допустив наїзд на 70-річного пішохода, який перетинав проїзну частину у неустановленому для переходу місці на червоний сигнал світлофора.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці. Водій тверезий.
У Дніпрі змінили час заборони продажу алкоголю
У Дніпрі внесли зміни до рішення міської ради від 23.05.2018 № 41/32 щодо часу продажу алкоголю, а саме — змінили час заборони. Алкоголь у місті відтепер заборонено продавати лише під час комендантської години: з 00:00 до 05:00.
Водію маршрутки, який потрапив у ДТП, повідомили про підозру
Водію мікроавтобуса, за участі якого сталася аварія на трасі у Новомосковському районі Дніпропетровщини 17 березня 2024 року, повідомили про підозру.
За даними слідства, 17 березня 2024 року водій маршрутного таксі "Mercedes-Benz Sprinter", рухаючись по автодорозі М-30 у Новомосковському районі та перевозячи пасажирів, допустив порушення правил дорожнього руху.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На блокпосту у Кам'янському районі Дніпропетровщини водій легковика врізався в бетонний блок, травмований поліцейський
21 березня на трасі у Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася аварія. Водій легковика врізався в бетонні блоки. Внаслідок цього правоохоронець, що перебував на посту, отримав травми.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання водія.
У Дніпрі поблизу "ДМЗ" знайшли сучасну протитанкову міну
У лісосмузі поблизу ПрАТ "ДМЗ" у Дніпрі знайшли сучасну протитанкову міну ТМ-62. Її вилучили та знищили на підривному майданчику села Сурсько-Литовське, повідомили на сайті міської ради Дніпра.
За фактом шахрайства групі осіб з Кривого Рогу, які організували call-центр, повідомили про підозру
За даними слідства, двоє жителів Кривого Рогу, залучивши трьох осіб, організували шахрайський call-центр. Представляючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити мобільний додаток нібито для захисту їхніх персональних даних.
Після встановлення додатку підозрювані отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші.
Під час обшуків у приміщенні офісу, в помешканнях та автомобілях вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сім-картки, чорнові записи, гроші у різних валютах.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині: пошкоджена церква та приватні будинки
У ніч на 21 березня війська РФ тричі вдарили по Нікопольському району Атакували Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. По населеним пунктам випустили з десяток артснарядів. Пошкоджені церква і 4 приватні будинки. Понівечена лінія електропередач. Загиблих та поранених немає.
Стан поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 12 березня
Дітей, які були поранені внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 12 березня та були госпіталізовані, виписали.
У лікарнях міста перебувають ще шестеро дорослих, з яких двоє у тяжкому стані. Також двоє тяжко поранених проходять лікування у Дніпрі, повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
В одному з медзакладів перебувають четверо травмованих розповіла Суспільному генеральна директора Олена. За її словами, двоє з них – у тяжкому стані.
"У пацієнтів політравма з ураженням внутрішніх органів", – розповіла медикиня.
У Дніпрі 21 березня не буде світла: адреси
У Дніпрі через проведення планових робіт 21 березня буде відсутнє електропостачання на низці вулиць.
З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
вул. Перемоги: 113-Б.