У Кривому Розі будівельники укріплюють стіни двох під'їздів багатоповерхівки, куди влучила ракета РФ

У Кривому Розі через тиждень після ракетного удару по багатоповерхівці власники пошкоджених квартир прибирають у своїх оселях, а будівельники укріплюють стіни будинку дерев'яними конструкціями.

За словами директорки міського департаменту соцполітики Інесси Благун, опрацювали понад 700 заяв від власників зруйнованих та пошкоджених квартир.

"На засіданні виконкому міської ради підготовлено два проєкти рішень. 48 мешканців найбільш зруйнованого житла отримають по 40 тисяч грн. 135 мешканцям виплатять матеріальну допомогу на усунення пошкоджень", — сказала вона.