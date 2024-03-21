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Масована атака на Київ, вето Угорщини на російські активи та допомога від Канади
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Масована атака на Київ, вето Угорщини на російські активи та допомога від Канади

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Атака на Київ 21 березня
Жінка стоїть біля пошкодженого внаслідок російської атаки будинку, Київ, 21 березня 2024 року. Cуспільне/Ольга Волинець

Російська армія масовано обстріляла Київ, Угорщина ветуватиме конфіскацію заморожених активів Росії для України та нова фінансова підтримка від Канади — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 21 березня.

Ракетна атака на Київ

Російські війська під ранок атакували Київ крилатими Х-101/Х-555/Х-55 та балістичними ракетами, повідомили в КМВА. Сили протиповітряної оборони знищили приблизно тридцять ракет, зокрема і балістичні. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару на Київ станом на сьому ранку відомо:

  • у Шевченківському районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, де горіли квартири. Там евакуювали людей. За іншою адресою горіли авто, а в деяких будинках вибуховою хвилею пошкоджені вікна;
  • в Святошинському районі уламки пошкодили дитсадок та житловий будинок. Там теж горіли авто;
  • у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку, чим спричинили пожежу.

За інформацією міського голови Кличка відомо про десятьох поранених, серед яких одна дитина.

Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії для України

Рішення щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України на саміті ЄС навряд чи ухвалять, бо Угорщина виступає проти спрямування цих грошей на купівлю зброї для ЗСУ, пише DW.

Європейський дипломат на умовах анонімності повідомив, що серед більшості країн-членів ЄС є розуміння, що конфісковані гроші мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових, але проти виступає Угорщина.

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС.

Контекст: Єврокомісія хоче, щоб 90% доходів від заморожених російських активів на території ЄС використали на купівлю зброї для ЗСУ. Проте Угорщина каже, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Канада виділила нову фінансову допомогу для України

Україна отримала два мільярда канадських доларів від Канади, що еквівалентно півтора мільярда доларів США. Ці гроші використають, зокрема, на соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

Росія почала перекидати війська з фронту на захист Бєлгорода

Військова операція російських добровольців на території Бєлгородської та Курської областей РФ, змусила військове командування Росії перекинути сили від лінії фронту на захист Бєлгорода, пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, близького до Кремля.

Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, попри війну та атаки на Бєлгород, більшість мешканців міста продовжують підтримувати Путіна.

Контекст: останніми тижнями російські регіони, включаючи Бєлгородську та Курську області, зіткнулися з атаками безпілотників та ракет. Також Україна продовжує проводити кампанію, орієнтовану на інфраструктуру та промислові об'єкти, включаючи нафтопереробні заводи та склади.

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