З різницею в один день, але на відстані 60 кілометрів потрапили у полон до росіян брати Борис і Олександр Завацькі. Молодшого Бориса, який пройшов шість років служби в АТО, взяли під час боїв, старшого Олександра — забрали з дому під час окупації Балаклії через знайдені мисливський одяг і рушницю. За 21 місяць брата-військового обміняли. Вже в Україні Борис дізнався, що сидів із братом в одній російській колонії.

Історія родини Завацьких — у матеріалі Суспільне Харків.

"Я ж пам'ятаю кожен крок своїх дітей. Стільки ночей ці життєві стрічки перекрутила"

Коли 51-річного Олександра Завацького забрали у полон з власного дому, його мати Тетяна накривала на стіл. Син вийшов з квартири, після чого до оселі Завацьких з обшуком прийшли двоє луганських найманців РФ.

"Пішли по кімнатах, перевернули все на світі. Вони нічого не пояснювали, але були такі страшні, що на мене найшов переляк, всю трусило. Я все розуміла, вони ж Сашка не першого забрали. Я чула, що вони вишиковували чоловіків у центрі цілими колонами й звідси вивозили", — згадує Тетяна.

Автівка Олександра Завацького, яку розікрали під час окупації, Харківська область, березень 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Бойовики знайшли речі для полювання та військову форму молодшого брата Олександра з часів його служби в зоні АТО. Під дулом автомата вони змусили Тетяну винести речі на вулицю, де мати побачила зв'язаного сина.

Саша стоїть із зав'язаною головою, з ганчіркою, зі скотчем, і руки отак зв'язані. Я як побачила… Я відхилила оту ганчірку, поцілувала його й кажу: "Синку, тримайся, мій хлопчику" Тетяна Завацька

Наступного дня після викрадення Олександра в полон потрапив молодший син Тетяни — 43-річний військовослужбовець Борис Завацький. Це сталося в боях за село Вільхівку за 60 кілометрів від Балаклії.

Борис Завацький. Фото надала родина Завацьких

Борис пробув у полоні 21 місяць, де він і що з ним — Тетяна не знала. У січні 2024 року жінка побачила сина по телебаченню — впізнала на кадрах зі звільненими з полону.

Він же найвищий, стоїть під автобусом, і в нього дуже велика рука. Він руку тримає на серці й співає гімн. Його з тієї руки можна було впізнати. І в нього від баскетболу трішки вибито великий палець. Як я його не впізнаю!

Борис Завацький (найвищий, у центрі). Скриншот: Андрій Єрмак/Telegram

Я досі не можу прийти до тями, так розриває печаль. Приїжджали психологи. Показували мені якусь іграшку, щоб я руками щось робила. Повела її на город, кажу: тут я роблю, а в мене платівка не міняється. Я стільки ночей ці життєві стрічки перекрутила Тетяна Завацька

Баскетболіст та "кулібін": брати з Балаклії, яких розлучив російський полон

Баскетболом Борис Завацький займався зі школи: у 14 років пішов до спортивного інтернату.

"Він жити не давав, лягав і вставав, питав: "Мамо, коли ми з тобою підемо?". Хотів бути футболістом. Я пішла в школу до вчителя фізкультури, він каже: "З футболом у Борі добре виходить, але з баскетболом краще". Ходила на його матчі. Тренер запитує: "Ну, як вам?" — Кажу: "Ніяк. У нього ж суперників немає. Він узяв м'яча і робить з ним що хоче". Так Боря й продовжив займатися баскетболом", — згадує Тетяна Завацька.

Олександр Завацький — верстатник широкого профілю. За словами матері, він на відмінно закінчив училище, працював на військовому та цементному заводах.

"Саша був токарем. Він "кулібін". Його цього ніхто не вчив, він такий від природи, як мій батько. Підходить до мене один чоловік і питає: "Ви знаєте "кулібіна", де він подівся?" — "А ви його звідки знаєте, ви звідси?" — "Ні, але багато про нього чув". — "Кулібін" — це мій син, його забрали", — говорить мати полоненого.

Олександр Завацький з матір'ю. Фото надала родина Завацьких

"Полон — це, мабуть, найстрашніше, що в мене було в житті"

Звільнений з полону Борис проходить реабілітацію, але вже повернувся до родини.

Борис Завацький з дружиною. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

"Мабуть, це найстрашніше, що в мене було в житті. Болять ноги, суглоби, я втратив дуже багато ваги, і вперше зрозумів, що таке артеріальний тиск. Я був такий знесилений, що не міг підняти ногу на сходинку. Якщо мене трішки штовхнути, я падав. Це щоденний стрес, причому по кілька разів на день, постійний фізичний і моральний вплив на тебе", — згадує ветеран.

Я зрозумів, що на свободі, приблизно за тиждень після звільнення. Сидів у черзі, чекав на паспорт, слухав музику, листувався з близькими й у цей момент прийшло відчуття свободи. Цього не вистачало 21 місяць, зараз воно в мене є, і повною мірою Борис Завацький звільнений з полону військовий

Про те, що у полоні був із братом в одній в'язниці, Борис довідався випадково: його брата Олександра згадав інший звільнений з полону український військовий.

"Я в цьому житті мало чому дивуюся. Але в цій ситуації я тільки міг подумати: "От суки" Переживаємо, капець! Тому що я знаю, що він недужий хлопець, хоча жилавий. Але ті умови тримання дуже підривають здоров'я", — каже Борис.

Тетяна Завацька з Гердою. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Тетяна Завацька мешкає з Гердою — її цуценям додому приніс нині полонений Олександр. Де його нині тримають росіяни та в якому він стані — мати намагалася дізнатися в українських прокурорів, адвокатів і в Міжнародного Червоного Хреста. Каже, їй відповіли, що інформації про сина не мають.

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