На Львівщині викрили місцевих мешканців, підозрюваних у розкраданні грошей. За даними слідства, за невиконані роботи у військовому містечку сплатили 44 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Слідчі з'ясували, що двоє львів’ян організували схему, до якої залучили директора будівельного підприємства, начальника виробничого відділу, бухгалтерку, старшого наукового співробітника факультету військової академії та начальника військового ліцею.

"Розподіливши ролі і функції між учасниками, спільники вносили до офіційних документів сфабриковані дані про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт із реконструкції військового містечка на Львівщині", — йдеться у повідомленні.

Фірма-підрядник оплачувала роботи, які фактично не були виконані.За даними слідства, розміри збитків — 44 мільйони гривень.

Підозрюваних затримали, наразі їм обирають міру запобіжного заходу.