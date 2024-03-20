НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ірпені почнуть відбудову ще однієї багатоповерхівки, пошкодженої російськими обстрілами
РемонтБУДІВНИЦТВОРеконструкціяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Ірпені почнуть відбудову ще однієї багатоповерхівки, пошкодженої російськими обстрілами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Ірпені стартує капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Северинівська, 160-2
Перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук (у центрі) на нараді щодо початку відбудови багатоповерхівки по вул. Северинівська, 160-2, Ірпінь, 20 березня 2024 р. Фото: Андрій Кравчук/Telegram

В Ірпені за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) стартує капітальний ремонт житлової багатоповерхівки по вулиці Северинівська, 160-2, яка була пошкоджена внаслідок російського вторгнення.

Про це написав у Telegram перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

За його словами, сьогодні, 20 березня, відбулась робоча нарада щодо початку капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Северинівська, 160-2. Представники МОМ, підрядники та проектанти обговорили початок будівельних робіт. Біля багатоповерхівки лаштують будмайданчик, територію огороджують.

Проєкт капремонту житла передбачає відновлення та підсилення залізобетонних панелей зовнішньої несучої стіни, заміну пошкодженої частини покрівлі і ремонт технічного поверху. Також планується замінити пошкоджені вікна й двері, утеплити фасад, оновити електромережі, відремонтувати внутрішні приміщення загального користування. Підрядник також виконає благоустрій території — відновить газони і тротуари біля будинку.

Проєкт реалізується та фінансується Міжнародною організацією з міграції у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Київською обласною військовою адміністрацією та Ірпінською міською радою.

Про початок відбудови двох багатоповерхівок на вул. Северинівській в Ірпені з представниками МОМ домовилися восени минулого року. Організація тоді обрала підрядника для проведення капремонту.

Пізніше з'ясувалося, що пошкодження будинку більш суттєві, ніж передбачав початковий проєкт відновлення. Тож було вирішено додатково обстежити дах і внести відповідні коригування до плану робіт.

У лютому 2024 року стало відомо, що Міжнародна організація з міграції відбудує на Київщині 5 багатоквартирних будинків. Це — 3 будинки в Ірпені та 2 в селі Горенка Гостомельської громади.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

Тогоріч у березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Метро в Києві
Кличко озвучив суму ремонту тунелю між станціями "Либідською" та "Деміївською"
Пошкоджений через російські обстріли будинок на Хмельниччині
"Замурували діри у стінах": на якому етапі відновлення будинків після обстрілу Хмельниччини
Ремонт вікна пошкоджені будинки обстріли армія РФ Покровськ Донецька область
"Закінчуємо роботи — наступне влучання". За один тиждень у Покровську пошкоджені обстрілами 50 будинків: як відновлюють
Спасо-Преображенський собор в Одесі.
Італія виділила 500 тис. євро на відновлення собору в Одесі
На початок