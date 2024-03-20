В Ірпені за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) стартує капітальний ремонт житлової багатоповерхівки по вулиці Северинівська, 160-2, яка була пошкоджена внаслідок російського вторгнення.

Про це написав у Telegram перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

За його словами, сьогодні, 20 березня, відбулась робоча нарада щодо початку капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Северинівська, 160-2. Представники МОМ, підрядники та проектанти обговорили початок будівельних робіт. Біля багатоповерхівки лаштують будмайданчик, територію огороджують.

Проєкт капремонту житла передбачає відновлення та підсилення залізобетонних панелей зовнішньої несучої стіни, заміну пошкодженої частини покрівлі і ремонт технічного поверху. Також планується замінити пошкоджені вікна й двері, утеплити фасад, оновити електромережі, відремонтувати внутрішні приміщення загального користування. Підрядник також виконає благоустрій території — відновить газони і тротуари біля будинку.

Проєкт реалізується та фінансується Міжнародною організацією з міграції у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Київською обласною військовою адміністрацією та Ірпінською міською радою.

Про початок відбудови двох багатоповерхівок на вул. Северинівській в Ірпені з представниками МОМ домовилися восени минулого року. Організація тоді обрала підрядника для проведення капремонту.

Пізніше з'ясувалося, що пошкодження будинку більш суттєві, ніж передбачав початковий проєкт відновлення. Тож було вирішено додатково обстежити дах і внести відповідні коригування до плану робіт.

У лютому 2024 року стало відомо, що Міжнародна організація з міграції відбудує на Київщині 5 багатоквартирних будинків. Це — 3 будинки в Ірпені та 2 в селі Горенка Гостомельської громади.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

Тогоріч у березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.