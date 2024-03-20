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В місті на Волині сталася аварія на старому каналізаційному колекторі
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В місті на Волині сталася аварія на старому каналізаційному колекторі

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20 березня на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм по вулиці Полковника Литвинюка у Ковелі сталася аварія. На одній з ділянок утворилося провалля.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Ковельводоканал", колектор, який було збудовано пів століття тому, пропускає стічні води, які надходять з усього мікрорайону "Сільмаш".

Наразі відомо, що глибина залягання колектора понад 4 метри. Комунальники вже почали перекачування стічних вод на аварійній ділянці, але ремонтні роботи заплановані на 21 березня.

"Ми потребуємо також допомоги мешканців мікрорайону. Просимо жителів вулиць Заводська, Відродження, Тараса Боровця, Полковника Литвинюка, Данила Галицького, Рудика 20 і 21 березня максимально обмежити скидання стічних вод у каналізаційні мережі", — написали комунальники.

Як додали у Ковельводоканалі, якщо місцеві жителі не зменшать потік стічних вод у колекторі — доведеться обмежити водопостачання усього мікрорайону.

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