У Шевченківському районі Києва рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в багатоквартирному житловому будинку. Мешканців довелося евакуювати. Вогонь забрав життя однієї людини, ще одна — постраждала.

Про це інформує у Facebook Головне управління ДСНС у Києві.

Пожежа виникла о 19:15 в одній із квартир на четвертому поверсі 5-поверхівки по вул. Марії Капніст. Згодом полум'я перекинулось на п'ятий поверх і дах будинку. Вогнеборцям довелося проводити евакуацію мешканців.

Станом на 21:00, пожежу локалізували, а за пів години загасили повністю.

Вогнеборці гасять пожежу в 5-поверхівці на Шулявці, Київ, 20 березня 2024 р. Фото: ГУ ДСНС України у Києві/Facebook

Відомо про одного загиблого — під час гасіння рятувальники виявили тіло людини. Також повідомляється, що внаслідок події постраждала 1 людина.

Евакуація мешканців житлового будинку по вул. Марії Капніст через пожежу, Київ, 20 березня 2024 р. Фото: ГУ ДСНС України у Києві/Facebook

На місці працювали 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 40 рятувальників.