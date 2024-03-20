Окупаційний суд у Криму відмовив в апеляційній скарзі на арешт Мемета Люманова

Окупаційний Верховний суд Криму розглянув скаргу на постанову так званого Київського райсуду про обрання запобіжного заходу Мемету Люманову. "Суд" відмовив апеляційній скарзі та залишив чинним рішення попередньої інстанції.

Про це розповів адвокат Едем Семедляєв, повідомляє "Кримська солідарність".

"Жоден з аргументів суд на врахував. Постанову Київського суду залишили чинною. Нам відмовили в апеляційній скарзі. Єдине — була можливість побачитися зі своїм підзахисним. Нехай навіть по відеозв'язку. Вдалося поговорити. Почувається він відносно задовільно. Він у другому слідчому ізоляторі, де жорсткі умови. Умови, як у в'язниці. Попри те, що люди ще не визнані винними — вони лише обвинувачувані — їхня провина не доведена, однак з першого дня до них ставляться як до злісних злочинців", — повідомив правозахисник.

За словами Семедляєва, Мемета Люманова вже перевели з карантинної камери у загальну. Крім того, родичі надсилали йому 5 листів, але отримав кримський татарин лише один.

"Де поділися ще чотири листи — невідомо. Напевно, не пройшли цензуру. Хоча що таке заборонене могла написати дружина? Ймовірно, таким чином тиснуть на людину, елементарно не дають переписуватися з близькими. Дізнаватися, що з сім'єю, з дітьми. Загалом Мемет тримається. Всім дякує. Також розповів, що попри умови тримає піст. І всіх мусульман привітав із Рамаданом", — підсумував Едем Семедляєв.

Нагадаємо, вранці 5 березня відбулася нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі — у релігійних діячів. Після цього 10 кримських татар відвезли до окупаційного відділу поліції в Сімферополі.

Пізніше окупаційний міста Сімферополя виніс постанову про арешт Мемета Люманова, Азіза Азізова і Мустафи Абдураманова та Рустема Османова до 5 травня 2024 року.

6 березня окупаційний суд обрав запобіжні заходи 6 кримськотатарським активістам. Колишньому імаму Ремзі Куртнезірову винесено постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Аметову Наріману, Алі Мамутову та Арсену Кашка, Енверу Халілаєву та Ваїту Мустафаєву окупаційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 5 травня цього року.

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