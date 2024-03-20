НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Бог дає таку дитину тим, хто може і вміє". Прикарпатка Галина Януш про виховання доньки із синдромом Дауна
ДІТИРегіони

"Бог дає таку дитину тим, хто може і вміє". Прикарпатка Галина Януш про виховання доньки із синдромом Дауна

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Галина Януш виховує двох дітей. Молодшій Мартусі — 14 років. Вона народилася із синдромом Дауна. Дівчинка відвідує Івано-Франківську спеціальну школу і танцювальний гурток, займається з психологом і логопедом, вміє готувати та прибирати. Батько дитини — військовослужбовець.

Про те, що відчули батьки, коли дізналися діагноз дитини, як навчають і виховують Мартусю, Галина Януш розповіла Суспільному.

"І кожен її успіх — радість для нас"

Про ймовірний діагноз доньки Галина Януш з чоловіком дізналися наступного дня після народження дитини. Жінка каже, що їх це шокувало.

"Ми з чоловіком місяць ходили в забутті, думали, як, що, де і куди. В лікарні нам сказали, що різні випадки трапляються. Буває, що залишають дітей, буває, що виховують. Одна медсестра тоді мені сказала, пам'ятаю її слова: "Бог дає таку дитину тим людям, які можуть і вміють". І все. Ми чекали місяць на підтвердження, сподівалися, що не буде цього діагнозу. Ми заперечували це всередині, але сталося те, що сталося, діагноз підтвердився, і ми взялися працювати", — розповідає Галина Януш.

Марта народилася із синдромом Дауна
14-річна Марта народилася із синдромом Дауна. Суспільне Івано-Франківськ

Коли дитині виповнилося два місяці, батьки почали медикаментозне лікування вітамінами, таблетками й стимулювальними препаратами. У вісім місяців Марта вперше сіла, у рік і три місяці — почала ходити. З двох років дівчинка почала займатися з логопедом, згодом почала відвідувати логопедичний дитячий садок.

"Звичайно, вона не говорила в три роки так, як інші діти. Вона була трішки іншою, але попри те все, ми розуміли, що це є наша дитина і ми вже не уявляли іншого життя. Я постійно її вчу. І кожен її успіх — радість для нас. Коли пішла — це була радість, коли сіла — це була радість, коли почала читати — це була для нас радість, коли писати — це взагалі була перемога. Ми боремося. У нас кожен день, кожен рік — це боротьба за щось. Це — вже стиль життя", — говорить Галина.

З її слів, у дітей із синдромом Дауна часто бувають проблеми зі здоров’ям, зокрема — хвороби серця. Також характерний зменшений тонус м’язів.

"Коли ці дітки родяться, переважно у всіх них є вада серця. У нас Баталова протока Боталова протока — це судина, яка в нормі функціонує у плода і сполучає дві найбільші судини — аорту і легеневу артерію.відкрита, але ми не оперовані. В нас всі показники в нормі, все добре. А ті діти, які перенесли операцію, більше відстають у розвитку, тому що в ранньому віці наркоз і три-, чотиригодинна операція дає дуже великий збій в розвитку. А нас це оминуло. Але є інша проблема — викривлення хребта. Зараз донька проходить реабілітацію, займається фізичними вправами", — каже Галина Януш.

Марта займається з дефектологом Людмилою Сторожук
Марта займається з психологом та логопедом. Суспільне Івано-Франківськ

Також дитина займається з психологом та логопедом. Зі слів дефектолога Івано-Франківської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради Людмили Сторожук, діти з таким діагнозом налаштовані на позитив, проте їх потрібно вчити розуміти свої емоції, аби вони усвідомлювали, що можуть також і сердитися. А також, щоб діти знали, коли порушують їхні особисті кордони.

"З Мартусею я працюю третій рік. Я розвиваю в неї когнітивні здібності: пам'ять, мислення, увагу, мовлення. І я також зосереджуюся над тим, щоб вона могла сказати про свій стан, могла на заняттях себе почувати комфортно. Бо я вважаю, якщо дитина приходить напружена на заняття або чогось боїться, то в цей час дуже важко засвоювати навчальний матеріал. І тому мікроклімат я вважаю основним в роботі з Мартусею", — розповідає Людмила Сторожук.

"Не уявляємо без неї свого життя"

Зі слів Галини Януш, інші діти не сприймають дітей із синдромом Дауна. Особливо гостро, каже жінка, це відчувалося у ранньому віці.

"Коли вона була меншою, хотіла гратися з однолітками, але від неї тікали, її не сприймали, як свою, як дівчинку, з якою можна гратися. І мене це обурювало. Я навіть сусідам казала, що варто своїм дітям пояснювати, що ця дитина виросла з вашими. Тобто треба її сприймати так, як треба. Але зараз вона підросла і навіть не хоче з ними спілкуватися. Вона йде до куми, до похресниці моєї, які її люблять, і спілкується з ними. Тобто ми собі у своєму світі", — каже Галина Януш.

Галина Януш та її донька Мартуся
Галина Януш та її донька Мартуся. Суспільне Івано-Франківськ

Зараз Марта відвідує Івано-Франківську спеціальну школу обласної ради, танцювальний гурток. Батько дівчинки — військовослужбовець, часто перебуває у відрядженнях. Марта сама залишається вдома, вміє приготувати їсти, поприбирати у кімнаті та поскладати свої речі, розповідає Галина Януш.

"Мартуся — така, як всі звичайні діти. Ми ходимо на танці, на реабілітацію, на фотосесії. У нас все добре. Ми з чоловіком уже не уявляємо без неї свого життя", — говорить мама Марти.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Фестиваль "Зірки і діти" в Луцьку
У Луцьку відбувся благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Весняний курс "Безпечні канікули", сумські школярі, Товариство Червоного Хреста України
У Сумах волонтери організували весняний курс "Безпечні канікули" для школярів
синдром дауна
"Такі діти не даються слабким людям": мама дівчинки із синдромом Дауна з Черкас
Ул'яна Чабан — дитина з синдромом Дауна
"Передусім – безумовна любов". Подружжя з Кіровоградщини виховують доньку із синдромом Дауна
На початок