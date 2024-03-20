НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Об'єднані спільною мрією: в Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси
ПереселенціВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Об'єднані спільною мрією: в Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Пів року тому три переселенки з Донецької області відкрили салон краси в Ужгороді. За словами майстринь, наразі постійними клієнтами салону є близько тисячі людей.

Салон краси три переселенки відкрили у серпні минулого року, розповідає Олена Бабаніна. За її словами, зараз салон відвідують понад десять клієнтів в день.

"Це була не ідея, потрібно було якось жити. Тому ми стали працювати: ми створювали не салон краси, ми створювали територію краси там, де могли об’єднатися такі, як ми: до нас приходили люди, нам повірили. У когось за плечима вже був досвід у бюті-сфері, і коли ми всі пішли вчитися, тобто підтвердження — це мої сертифікати, сертифікати дівчат", — розповідає косметологиня Олена Бабаніна.

Майстриня перманентного макіяжу Яна Сікалова переїхала з міста Лиман Донецької області. Жінка розповідає, що прийняти рішення про відкриття салону їй було важко.

"Хтось брав кредит, комусь допомагав чоловік, комусь батьки. Ми склалися й відкрили свій бюті-бар. Мені, чесно кажучи, було на це наважитися важко. Я не знала, чи будемо ми тут жити, було страшно піти на цей крок. Але ми разом, ми сила, ми це зробили, в нас дуже багато клієнтів, які довіряють нам", — додає Яна Сікалова.
Об'єднані спільною мрією: в Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси
В Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

З початку відкриття салону пройшло пів року. За цей час на роботу взяли ще трьох людей, вони також переселенки.

"В салон я потрапила, це була просто випадковість. У мене був день народження, я шукала, де зробити собі манікюр, нарешті, після початку війни. Прийшла як клієнтка сюди, слово за слово і почалася розмова, зрозуміла, що ми всі з однієї області і так залишилася тут працювати", — розповідає переселенка з Краматорська Марія Селезньова.

Косметологиня Олена Бабаніна зауважує, що наразі постійними клієнтами салону є близько тисячі людей.

Об'єднані спільною мрією: в Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси
В Ужгороді вимушені переселенки з Донеччини відкрили салон краси. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова
"Ми відкривали салон краси за свої кошти, це було дуже важко. Адже кожен з нас приїхав на два тижні й ніхто не розраховував на такі великі вкладення. Тому в нас вистачило тільки на оренду невеликого приміщення. Але ми зараз бачимо, що є багато грантів для переселенців. Ми не те, що віримо у свої сили, ми знаємо, що можемо більше. Але для цього нам потрібно більше приміщення, більше коштів, в нас є плани на перукаря, бо в нас попит на нього, в нас є плани на масажиста. В нас є такі цілі попробувати гранти", — додає Олена Бабаніна.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Галина Гуділіна, переселенка з Рижівки.
"Ні води, ні світла, ні газу, ні їжі.. оце ми так сиділи". Історії переселенців із Рижівки, що на Сумщині
Польща, українці
Ставлення до українців, матеріальна допомога: розповідь переселенки з Дніпра про життя у Польщі
Гуртожиток для переселенців, житло для переселенців
Переселенців розселятимуть у відремонтовані хмельницькі гуртожитки: хто має право на першочерговий переїзд
гуртожиток для ВПО кроп
У дитсадках, соціальних гуртожитках й терцентрах. На Кіровоградщині можуть поселити понад тисячу переселенців
На початок