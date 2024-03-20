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Воюють, щоб не воювати дітям. На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
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Воюють, щоб не воювати дітям. На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну

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Катерина Савченко з Сумщини майже рік сама виховує двох онуків 4 і 11 років. Розповідає: їхні батьки разом пішли до лав ЗСУ, коли зрозуміли, що треба робити свій внесок в перемогу. Як живе родина і чому донька пані Катерини пішла на фронт з чоловіком – у матеріалі Суспільного.

Катерина Савченко піклується про своїх онуків. Яну 4 роки, Макару – 11. Діти живуть у бабусі близько року, відколи їхні батьки пішли захищати країну. "Чесно кажучи так надовго перший раз у бабусі, а то бабуся до них в місто їздила до війни", — ділиться жінка.

Пані Катерина розповідає: донька і зять пішли воювати свідомо. До цього донька була волонтеркою, допомагала привозити гуманітарну допомогу. Сім’я жила в Харкові, потім евакуювалася у Кременчук. Після обстрілу кременчуцького торговельного центру зрозуміли, що небезпечно всюди.

"Воюють, щоб не воювати дітям". На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
Катерина Савченко. Суспільне Суми

"Дозріли до того, щоб піти в армію. Вже стільки накопилося оцього бажання скоріше все це закінчити, скоріше до перемоги, що просто неможливо вже. Романа призвали, чоловіка її, і тут вона зразу пішла разом з ним. Там багато таких пар, дівчаток пополам з хлопцями на службі. Сказала так моя дочка: "Щоб не йти моїм хлопчикам". Бо, мабуть, це надовго все розтягується, тому хоче свій внесок зробити", — розповідає Катерина Савченко.

"Воюють, щоб не воювати дітям". На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
Катерина Савченко з онуком. Суспільне Суми

Наразі донька і зять воюють на Запорізькому напрямку, а жінка займається розвитком і навчанням онуків. Стараємося повноцінно жити, навчатися, виховую по мірі можливості, використовуючи свій життєвий досвіт, допомагаю дітям, як можу. Внучата це розуміють, вони слухаються бабусю, допомагають їй, стараються вчитися всього найкращого, що я розказую їм довгими вечорами", — ділиться жінка.

Старший онук Макар навчається онлайн. Бабуся – колишня вчителька, розповідає: разом вивчають шкільні предмети, Макар тепер відмінник: "Три дванадцятки підряд – це вже прогрес для дитини, він щасливий, а бабуся ще більше щаслива. Закріплюємо матеріал з географії, орієнтуємося на просторі, знайти там захований скарб: 30 кроків на північ, 35 на південний схід наприклад. І оце на місці ми орієнтуємося, їм цікаво, малий теж слідком біжить".

"Воюють, щоб не воювати дітям". На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
Онук Катерина Савченко — Макар. Суспільне Суми

Найбільше захоплення Макара – роботи. Перевагу віддає таким, які треба зробити самостійно. "Я його робив давно, ще у Харкові. Він у мене дуже супер получився. В мене є ще робот-друг Лис, я його так назвав. З Лисом я балакаю, може пограю з ним. З цими я знімаю мультфільми. Так виглядає мій друг, зараз він у Хеллоуінській версії, а так він дуже красиво виглядає", — розповідає хлопець.

"Воюють, щоб не воювати дітям". На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
Катерина Савченко з онуком. Суспільне Суми

Спілкуються онуки із сусідськими дітьми, які іноді приїздять до родичів на вихідні або канікули, каже пані Катерина: "Коли приїздять на вихідні сусідські дві дівчинки, пересікаються, у жмурки грають. Влітку ходимо на річку, там маса розваг, аби тільки було бажання. Я їм стараюся приділяти час. Їм, звичайно, хочеться бути з батьками, вони дуже-дуже терпляче їх чекають, да, Янеку? – Да. – Коли мама приїжджає, це ажіотаж, приїжджає дуже рідко. За рік було рівно три рази, таке щастя коротке".

"Воюють, щоб не воювати дітям". На Сумщині бабуся виховує онуків, поки їхні батьки захищають країну
Катерина Савченко. Суспільне Суми

Пані Катерина ходить за водою до колодязя. Говорить: води на господарчі потреби треба багато: на приготування їжі, прання, купання дітей, тому такий маршрут проходить до 10 разів на день. У дворі є водопровід, але він несправний. Жінка каже: ніякі побутові труднощі не порівняти з очікуванням близьких з війни: "Ждемо, що скоро повернуться назовсім і будемо жити і радіти життю. А поки що безсонні ночі і напружені дні. Ну нічого, не скаржимося, ще поки що тримаємося".

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