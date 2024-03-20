"Kütleviy malümat azatlığı suistimalı" RF MBQniñ 13.15. maddesiniñ 2.1. qısmına binaen işğal etilgen Aqmescitteki Kıyiv rayon makemesi Uquq qorçalayıcı ve jurnalist Lütfiye Zudiyevağa 2500 rublelik (1059 grn) para cezasını berdi.

"Qırım birdemligi" bu aqqında haber berdi.

Bildirildi ki, "kütleviy haber vastalarında ecnebiy agent ststusını qayd etmeden ecnebiyi agentler aqqında ya da olarnıñ yapqanları malümat yayınlağanı" sebebinden "AQM"niñ işçisi Roman Fİlatov oña qarşı protokol tizdi.

Zudiyevanıñ sözlerine köre, onıñ makeme oturışında iştirak etmeden, işğal makemesi üküm çıqardı ve onıñ yazğanı memuriy davağa rednamesini baqmadı. O, uquq bozmanıñ subyekti olmağanını tüşüne ve insan olaraq bu talaplarğa riayet etmemeli. Aşırıcılıqqa qarşılıq merkeziniñ Qırımdaki bölüginiñ başı Rıslan Şambazov ise, KHV qayd etilmeden evel onıñ şahsiy Facebook saifesine baqtı.

"Yol qazası ve çoq maşna olğanı sebebinden men bir qaç daqqağa keç keldim. Qorçalayıcım vastasınen makemecige haber berdim, amma niçündir o, bunı sayğısızlıq tanıdı. Oturışqa azırlağanım, amma bildirmegenim bütün delillerimni apellâtsiya şikâyetnamesine yazıp qoyacağım", — dep Zudiyeva haber berdi.

Uquq qorçalayıcı qayd etti ki, RF MBQniñ 13.15. maddesiniñ 2.1. qısmına köre tek KHVnıñ muarririyeti, ya da KHVnıñ teşkilcisi, baş muarriri ya da bu vazifeni yapqan başqa insannı mesüliyetke çekmek mümkün.

Oturış vaqıtnda advokat Emil Kurbedinov, memuriy protokolnıñ qabul etilemez delilini tanıması ve memuriy davanı qapatması aqqında şikâyetnameni bildirdi. O emindir ki, "AQM"niñ işçileri, RF MBQniñ 13.15. maddesiniñ 2.1. qısmına köre protokol tizemediler, çünki bu, başqa organnıñ vazifesidir.

"Qanunlarğa köre AQŞniñ işçileriniñ, RF MBQniñ 13.15. maddesiniñ 2.1. qısmına binaen bu dava açmağa aqqı yoq edi. Kütleviy haber vastalarına nezaret etmege vazifesini yapmağa vekâletli organ, bu protokolnı tizmeli ve baqılması içün makeme organlarına yollamalı", — dep oturıştan soñ advokat añlattı.

Böyle degen Kıyiv rayon makemesi, qorçalayıcınıñ bu ifadelerinen razı olmadı. Oturış 8 daqqa devam etti.

Lütfiye Zudiyeva aqqında ne bilemiz Lütfiye Zudiyeva, "Qırıjm birdemligi"niñ faalcisi ve "Gratı"nıñ jurnalistidir. Qırımdaki makeme ceryanları ve insan aqları bozmalarını aydınlata. 2014 senesinden evel bala merkezini reberlik ete edi, işğalden soñ ise uquq qorçalav saasında çalışmağa başladı. 2019 senesi içtimaiy ağlarda post sebebinden Zudiyeva tutuldı. O zaman "aşırıcılıq timsaller"nen paylaşqan faalci, 2 biñ ruble cezasını ödedi. Oraq ayınıñ 27-sinde işğal etilgen Qırım Yuqarı makemesinde video bağ vastasınen Soçi şeerindeki umumiy yurisdiktsiyalı Üçünci Apellâtsiya makemesinen berbaber "Nariman Celâl ve Ahtemov qardaşlarınıñ davası"na bianen üküm çıqarıdı. "Makeme" binası ögünde Lütfiye Zudiyeva da tutuldı. Birazdan jurnalistke 12 biñ rublelik para cezasını berdi. 2024 senesi kiçik aynıñ 12-inde RF Kasatsiya makemesi, para cezasına şikâtenamesini baqmağa aldı. Kiçik aynıñ 22-siniñ sabasında işğal uquq qorçalayıcıları organlarınıñ işçileri, Lütfiye Zudiyevanıñ evini tinttiler. Bundan soñ faalcini böyle degen Aşırıcılıqqa qarşı merkezine kettiler. 3 saat anda buluna edi. "Kütleviy malümat azatlığı suisitmalı" sebebinden oña qarşı memuriy protokollar tizildi.

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