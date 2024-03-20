На війні з РФ Кіровоградська область втратила Павла Польового, Олександра Постного та Віталія Олійника з громад Кропивницького району.

21 березня у селищі Олександрівка прощатимуться із померлим у російському полоні матросом Павлом Польовим, 1999 року народження. За інформацією з офіційної сторінки селищної ради у Facebook, боєць потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Помер 30 травня 2023 року в селищі Пакіно Володимирівської області РФ.

Панахида розпочнеться о 12:00 біля будинку рідних загиблого на вулиці Богдана Хмельницького, 62, мітинг-реквієм відбудеться на площі біля спортшколи о 13:00. Розпорядженням селищного голови 21 березня на території Олександрівської громади оголосили Днем жалоби.

23 березня у селі Червоновершка Компаніївської громади попрощаються з Олександром Постним, який загинув 16 березня під час боїв біля села Орловка Донецької області.

За інформацією з офіційної сторінки громади у Facebook, боєць народився 24 січня 2003 року в Червоновершці, навчався в тамтешній школі та на факультеті фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. 2023 року, коли був студентом третього курсу, перевівся на заочну форму навчання та добровольцем пішов на фронт. Воював у третій окремій штурмовій бригаді, у період з лютого по березень 2024 року отримав одне бойове поранення та дві контузії.

У бійця залишились дружина, мати, сестра, а також брат та батько, які нині — на фронті. Церемонія прощання з військовим відбудеться об 11:00 біля будинку його батьків на вулиці Польова, 11, у Червоновершці.

У Компаніївській громаді підтвердили інформацію про загибель ще одного бійця — стрільця-санітара механізованої роти Віталія Олійника, якого після вогневого зіткнення з російськими військовими біля селища Новотошківське Луганської області, що відбулось 22 квітня 2022 року, вважали зниклим безвісти.

Боєць народився 15 травня 1998 року у селі Перемога, нині — Піщанобрідська громада Новоукраїнського району Кіровоградщини. 2014 року закінчив школу та вступив до Олександрійського педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського. Після навчання, 2028 року, служив у лавах ЗСУ у Львові. Мобілізували Віталія 12 березня 2022 року. У нього залишилися дружина, син та батьки.

Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.